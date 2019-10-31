Очевидцы: неизвестные за ночь сожгли шесть автомобилей такси в Бийске

Шесть автомобилей такси сгорели за одну ночь в разных районах Бийска, рассказали очевидцы в паблике "Инцидент Бийск".
Сообщается, что три из шести поджогов были совершены в течение 20 минут. В Сети опубликованы видеозаписи и фотографии пострадавших машин.
Горожане предупредили злоумышленника о том, что таксисты очень агрессивно настроены и готовы сами его наказать.
Как сообщили в пресс-службе МУ МВД России "Бийское" факты возгорания автомобилей зарегистрированы и проводятся предварительные проверки. По каждому происшествию назначены экспертизы, изучаются записи с камер видеонаблюдения. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения.
Комментарии
Горожане предупредили поджигателя, а полиция начала проверку. Смешно
Никто никого не найдет, и искать не будет.
А в Барнауле со стоянки приставов угнано 5 машин..Потерпевшие пишут заявления по факту угона..Это как так???Пристава арестовали машины,поставили себе на стоянку..И бац,5 машин угнано..И тишина в прессе.
Приставы арестовали машины,поставили себе на стоянку
Может в доле?
со стоянки приставов угнано 5 машин..Потерпевшие пишут заявления по факту угона
А может грамотный ход потерпевших? Сами угнали, написали заявления об угоне, теперь к ним никто не придет машины арестовывать. Машины в угоне, у потерпевших их, типа, нет