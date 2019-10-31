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В МЧС рассказали подробности ночных поджогов автомобилей "Яндекс. Такси" в Бийске

, ИА "Амител"
Машины загорались через каждые 15-30 минут в разных частях города
Сгоревший автомобиль в Бийске. vk.com/avarcomdtp

Сгоревший автомобиль в Бийске. vk.com/avarcomdtp

Рано утром 31 октября в Бийске сгорело пять автомобилей "Яндекс. Такси". В пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю сообщили, что предварительная причина возгорания — поджог. От огня пострадала также иномарка, припаркованная рядом с загоревшимся такси.

Инциденты произошли с 4 до 6 часов утра. Первый пожар произошел на улице Ленинградская, 113. Информация о возгорании легкового автомобиля Hyundai Solaris 2016 года выпуска поступила в 4:19. На момент прибытия пожарный машина горела открытым огнем. Из-за пожара пострадал моторный отсек, площадь возгорания составила 1 кв. м. Пожар ликвидировали в 4:26, в тушении участвовали 2 единицы, 8 человек.

Следующий автомобиль такси марки Hyundai Solaris 2016 года выпуска загорелся на переулке Липового, 64 в 4:34. На момент прибытия пожарных горел моторный отсек и салон. Огонь распространился на площадь в 2 кв. м. Возгорание ликвидировали в 4:41, в тушении участвовали 2 единицы техники и 9 человек личного состава МЧС.

Третье такси загорелось в 4:47 на улице Ленинградская, 61. Загорелся автомобиль такой же марки и года выпуска, серьезно пострадал моторный отсек и салон. Огонь перекинулся на стоящий рядом автомобиль Volkswagen Jetta, у него поврежден бампер и фара. Относится ли эта машину к автопарку "Яндекс. Такси", неизвестно. Площадь пожара составила 3 кв. метра, ликвидировали пожар в 4:55. Тушить выезжали 3 единицы и 8 человек личного состава.

Четвертый похожий инцидент произошел в 5:06 на улице Спекова, 8. Здесь сгорел автомобиль Toyota Avensis 2002 выпуска. Пострадал моторный отсек авто, площадь возгорания составила 1 кв. метр. Машину потушили в 5:16, в ликвидации пожара участвовали 2 единицы 9 человек личного состава.

Пятым стал автомобиль Toyota Camry Gracia 2000 года выпуска загорелся на улице Мартьянова, 51 в 5:52. По словам очевидцев, это тоже был автомобиль "Яндекс. Такси". Сгорел моторный отсек и салон авто, площадь составила 2 кв. м. Машину потушили через 7 минут, с огнем боролись 2 единицы техники и 9 пожарных.

Напомним, это не первый случай поджога автомобилей в Бийске. В сентябре 2019 года за три ночи сгорело три автомобиля. По словам горожан, это был поджог.

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

31.10.2019 10:56
- гость -

Яндекс цены сбивает таксистам.
а народишко там злопамятный, вот и жгуг

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