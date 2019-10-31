Поликлиники Алтайского края переходят на новый режим работы

В Алтайском крае изменился регламент работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослому населению, сообщается на официальном сайте региона. Соответствующий приказ подписал министр здравоохранения края Дмитрий Попов.
Теперь поликлиники и поликлинические отделения станут работать с 8 до 20 часов в будни, с 8 до 15 часов – в выходные и праздничные дни.
"В расписание участковых врачей-терапевтов, узких специалистов и средних медицинских работников кабинетов профилактики обязательно введут вечерние часы приема, а также рабочую субботу в рамках месячной нормы рабочих часов. Изменения в графике работы поликлиник должны привести к тому, что медицинская помощь станет более доступной для населения, особенно для работающих граждан", – подчеркнули в региональном Минздраве.
Приказ также строго регламентирует рабочее время врачей: участковые терапевты, занятые на ставку, должны работать на приеме не менее пяти часов, узкие специалисты – не менее семи часов.
Параллельно с новым регламентом работы введена система мониторинга, которая показывает сроки ожидания приема врача и глубину расписания с возможностью контроля в режиме онлайн работы всех поликлиник и поликлинических отделений края.
В нормативном документе говорится, что медицинские регистраторы обязаны выдать талон на прием к специалисту всем гражданам, независимо от формы обращения – непосредственно в регистратуру или по телефону. Записаться на прием к врачу также можно через интернет. На едином портале госуслуг можно записаться на первичный прием к участковому терапевту, врачу общей практики, акушеру-гинекологу, стоматологу, а также к медицинским работникам кабинетов профилактики. К остальным специалистам талон выдает участковый терапевт. Это же касается направлений на диагностические исследования. На усмотрение администрации поликлиники возможность самостоятельной записи через интернет может быть расширена.
Комментарии
А как же в районах узкие специалисты будут принимать в вечернее время и по субботам? Зачастую в районах они есть только в единственном лице, а то и вовсе отсутствуют. Я так понимаю с утра их не будет?
Это же не выход увеличить время приема, надо увеличивать количество специалистов. Кто это придумывает? он что вечно молодой и вечно пьяный????