Фейковое видео с издевательствами над солдатом в Забайкалье появилось в СМИ

В СМИ опубликовали видео, на котором якобы в воинской части в Забайкалье солдата окунают головой в унитаз.
Сообщалось, что Рамиль Шамсутдинов отказался мыть пол, после чего офицер приказал заставить его. Старослужащие взяли солдата и окунули его головой в унитаз перед выходом в караул.
Оказалось, что данное видео было снято еще в 2016 году, и вместо записи на порталах стали появляться извинения перед читателями.
"Уважаемые читатели! Здесь была новость, что опубликовано видео издевательств над солдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым, который расстрелял своих сослуживцев. Однако видеозапись оказалась 2016 года", – пишет "Лента".
Напомним, что 25 октября в воинской части солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам. Восемь человек погибли.
Комментарии
Однако видеозапись оказалась 2016 года",
Но это же не фейк?
А как установили, что 2016 год? И почему, если два-три года назад такое было возможно в этой части, то сейчас - ни-ни?