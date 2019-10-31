СК опубликовал видео с задержанным за убийство ребенка в детском саду

Во время тихого часа мужчина нанес удар ножом 6-летнему ребенку, сообщает Следком. На момент задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Также возбуждены уголовные дела в отношении работников учреждения.
Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.
Очевидцы в социальных сетях сообщают, что мужчину в детский сад пустил охранник. Сотрудник подумал, что это отец одного из детей.
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