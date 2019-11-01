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Путин рассказал анекдот про бабушку, отвечая на важный вопрос о работе медучреждений

, ИА "Амител"
Президент, отвечая на предложение ввести долгосрочные контракты, отметил, что ситуация напоминает ему анекдот

Президент России Владимир Путин во время беседы о проблемах медицины с представителями общественности Калининграда рассказал анекдот про бабушку, которая пришла к юристу, передает ТАСС.

Одна из участниц встречи рассказала, что, согласно закону о госзакупках, медучреждения должны заказывать через отдельные конкурсы не только оборудование, но и различные сервисные услуги, что отнимает много времени. По ее словам, было бы удобно ввести механизм долгосрочных контрактов жизненного цикла: один исполнитель будет поставлять оборудование и предоставлять его обслуживание.

Путин, отвечая на это предложение, отметил, что ситуация напоминает ему анекдот: "Бабушка приходит к адвокату и спрашивает: "Имею ли я право?" – "Имеешь, бабушка", – отвечает адвокат. "Нет, я хочу спросить, имею ли я право…" – "Да, имеешь". "Но могу я или нет?" – "Нет, бабка, не можешь!"

Президент пояснил, что сейчас принцип о полном жизненном цикле применяется тогда, когда учреждение оборудуется с нуля. При этом, по его мнению, норму необходимо распространить и на действующие медучреждения. "Я прошу коллег услышать это и внести соответствующие коррективы в нормативную базу", – заключил он.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

1.11.2019 09:14
- гость -

такой шутник сказочный

1.11.2019 09:20
- гость -

уже 20 лет одно и тоже.
рассказал бы как отдохнул в лесу в свой день Варенья.

1.11.2019 09:21
гость

журналистка прямо откровенно призвала коррупцию узаконить, убрать конкуренцию, найти контору которая будет постоянно поставлять все по завышенной цене, разница будет делится в карманы

1.11.2019 09:22
Гость

Цинизм, это кредо политика и народ таких любит, ибо они хотят быть похожими на него.

1.11.2019 09:23
- гость -


1.11.2019 09:20
- гость -
Отдохнул он хорошо - повысил зарплаты всем нужным ему чиновникам!

1.11.2019 09:23
АБОРИГЕН

Шуточки из подворотни? Не интересно.

1.11.2019 09:32
- гость -

опять бабушку лохматит ))

1.11.2019 09:37
гость

кукуха, кукуха, сколько лет ещё куковать будет?

1.11.2019 09:45
- гость -

Страшно когда во главе государства или дурак, или идиот,
или параноик, или маразматик, или циник, несущий всякую
чушь и околесицу. Но самое ужасное наступает тогда, когда во главе государства тот, кто совмещает все перечисленное

1.11.2019 09:46
- гость -

хороший тамада, и конкурсы с у него интересные ....

1.11.2019 09:54
- гость -

так и весь народ, права имеет, но не может.

1.11.2019 10:08
- гость -

Смеется тот, кто смеется последним. Сейчас еще его черед смеяться.

1.11.2019 10:12
ГостьЯ

Анекдот от медиков:

Рабинович каждое утро подходит к газетному киоску, берет газету, просматривает
первую страницу и возвращает не купив. Через несколько дней продавец спрашивает
что он ищет.
- Некролог.
- Некрологи помещают на последней странице.
- Некролог, которого я жду, будет на первой!

1.11.2019 10:15
Митенька ржевский

Приход бабущка к гинекологу:
- Посмотри, сынок, что-то у меня в ёй нехорошо...
- А чего, бабка, у тебя в ёй может быть хорошего?

Этот анекдот мне приходит на ум, когда Президент не следит за последними трендами в анекдототворчестве. Вот, например, про говорящую собаку, служившую в разведке слышали? То-то...

1.11.2019 10:19
Гость

- Некролог, которого я жду, будет на первой!
------------
ГостьЯ, не дождешься этого некролога. Секретная группа ученых работает над тем, как создать видимость для масс, что даже засекреченной смерти, он будет живой.

1.11.2019 10:55
М

1.11.2019 09:45 - гость -
Страшно когда во главе государства или дурак, или идиот,
или параноик, или маразматик, или циник, несущий всякую
чушь и околесицу. Но самое ужасное наступает тогда, когда во главе государства тот, кто совмещает все перечисленное
-
Это ужасно для людей определенного типа психики и мировоззрения, в общем случае скорее всего инфантильного. Этот "ужас" они сами себе придумывают и верят в него, тщетно заставляя поверить в это окружающих. Это выгодно геополитическим противникам и используется для управления протестными настроениями. Соответствующий тренд поддерживается в СМИ.
В реальности сегодня это далеко не определяющая группа людей. Здравомыслящих которые понимают что и в каких условиях делает Путин, становится всё больше.

1.11.2019 11:01
- гость -

1.11.2019 10:55
М

+ много

1.11.2019 11:02
- гость -

Путин оказывается у ворот Рая, где его встречает апостол Петр со словами:
- Добро пожаловать в рай, господин президент. Только, к сожалению, прежде чем вас здесь поселить, должен вам сказать, что нужно решить одну небольшую проблемку. Видите ли, это большая редкость, чтобы политик такого высокого ранга попал в рай, и мы, по правде говоря, даже не знаем, что с вами делать. Поэтому мы решили, что один день вы проведете в аду и один в раю, чтобы вы сами могли свободно решить, где проводить свою вечность.
Затем апостол провожает вновь прибывшего к лифту, на котором бывший президент спускается в ад. Открываются двери лифта, Путин выходит и видит вокруг себя ярко-зеленое поле для гольфа. Вдали он замечает роскошный клуб. К нему навстречу бегут его друзья-политики, с которыми он когда-то работал, радостно обнимают его, вспоминая старые добрые времена. Они играют партию в гольф, а потом вместе идут в клуб на ужин с черной икрой, омарами и прочими вкусностями. С ними ужинал и сам Сатана, который в реальности оказался человеком очень симпатичным, любезным и веселым. Путин так весело провел время, что даже не заметил, что уже пришло время уходить. Все подходят к нему, горячо жмут ему руки. Путин был очень тронут, и ему стало грустно. Но вот, двери лифта закрываются, и он вновь поднимает Путина к вратам рая, где его встречает апостол Петр. Следующие 24 часа Путин проводит время так: перепрыгивает с облака на облако, играет на арфе, молится и поет. День долгий и нудный, но наконец он заканчивается. Появляется апостол Петр и спрашивает:
- Господин президент, вы провели один день в аду и один в раю, теперь вы можете по-демократически решить, где провести остаток вечности.
Путин немного подумал и говорит:
- Ну, что я могу сказать, рай – это, конечно, очень красивое место, но кажется, мне больше понравилось в аду.
Апостол Петр, пожав плечами, вновь провожает его к лифту. Когда лифт спустился и двери открылись, Путин обомлел. Все его друзья жарились на огромной сковородке и истошно орали. К нему подходит Сатана и обнимает ег

1.11.2019 11:03
- гость -

К нему подходит Сатана и обнимает его одной рукой за шею в знак приветствия.
- Я не понимаю, - говорит Путин, - позвольте, вчера здесь было поле для гольфа и клуб, где у нас был ужин с черной икрой и омарами, и вообще, мы вчера здесь так здорово оттянулись… А сейчас тут ад какой-то.
Сатана смотрит на него, улыбается и говорит:
- Слушай, ну ты же также делал, - вчера у нас была предвыборная кампания. А сегодня ты за нас уже проголосовал…

1.11.2019 11:14
- гость -

1.11.2019 10:55
М
Стесняюсь спросить: " М " - это сокращение от ...удак или ...удозвон?

1.11.2019 11:14
- гость -

"Здравомыслящих" "становится все больше" на фоне уменьшающегося населения России.
М 10:55, это тебе.

1.11.2019 11:21
Лола

Чтобы страна и экономика развивалась нужно чтобы все работали.
Так было при Сталине. Сейчас 20%страны- говоруны с ТВ и законописцы , много получают,
много администрации и проверяющих, а так же поддерживающих порядок, на зарплате выше средней статистики. А работать нЕкому. Речь о реальном созидательном труде. Занятых полно, а производства мало.

пс : моя точка зрения

1.11.2019 11:21
месный

1.11.2019 11:03
- гость -

+100500

1.11.2019 11:23
- гость -

не, при ельцине "здравомыслящих" было в разы больше!


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