Путин рассказал анекдот про бабушку, отвечая на важный вопрос о работе медучреждений

Президент России Владимир Путин во время беседы о проблемах медицины с представителями общественности Калининграда рассказал анекдот про бабушку, которая пришла к юристу, передает ТАСС.
Одна из участниц встречи рассказала, что, согласно закону о госзакупках, медучреждения должны заказывать через отдельные конкурсы не только оборудование, но и различные сервисные услуги, что отнимает много времени. По ее словам, было бы удобно ввести механизм долгосрочных контрактов жизненного цикла: один исполнитель будет поставлять оборудование и предоставлять его обслуживание.
Путин, отвечая на это предложение, отметил, что ситуация напоминает ему анекдот: "Бабушка приходит к адвокату и спрашивает: "Имею ли я право?" – "Имеешь, бабушка", – отвечает адвокат. "Нет, я хочу спросить, имею ли я право…" – "Да, имеешь". "Но могу я или нет?" – "Нет, бабка, не можешь!"
Президент пояснил, что сейчас принцип о полном жизненном цикле применяется тогда, когда учреждение оборудуется с нуля. При этом, по его мнению, норму необходимо распространить и на действующие медучреждения. "Я прошу коллег услышать это и внести соответствующие коррективы в нормативную базу", – заключил он.
Комментарии
такой шутник сказочный
уже 20 лет одно и тоже.
рассказал бы как отдохнул в лесу в свой день Варенья.
журналистка прямо откровенно призвала коррупцию узаконить, убрать конкуренцию, найти контору которая будет постоянно поставлять все по завышенной цене, разница будет делится в карманы
Цинизм, это кредо политика и народ таких любит, ибо они хотят быть похожими на него.
1.11.2019 09:20
- гость -
Отдохнул он хорошо - повысил зарплаты всем нужным ему чиновникам!
Шуточки из подворотни? Не интересно.
опять бабушку лохматит ))
кукуха, кукуха, сколько лет ещё куковать будет?
Страшно когда во главе государства или дурак, или идиот,
или параноик, или маразматик, или циник, несущий всякую
чушь и околесицу. Но самое ужасное наступает тогда, когда во главе государства тот, кто совмещает все перечисленное
хороший тамада, и конкурсы с у него интересные ....
так и весь народ, права имеет, но не может.
Смеется тот, кто смеется последним. Сейчас еще его черед смеяться.
Анекдот от медиков:
Рабинович каждое утро подходит к газетному киоску, берет газету, просматривает
первую страницу и возвращает не купив. Через несколько дней продавец спрашивает
что он ищет.
- Некролог.
- Некрологи помещают на последней странице.
- Некролог, которого я жду, будет на первой!
Приход бабущка к гинекологу:
- Посмотри, сынок, что-то у меня в ёй нехорошо...
- А чего, бабка, у тебя в ёй может быть хорошего?
Этот анекдот мне приходит на ум, когда Президент не следит за последними трендами в анекдототворчестве. Вот, например, про говорящую собаку, служившую в разведке слышали? То-то...
- Некролог, которого я жду, будет на первой!
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ГостьЯ, не дождешься этого некролога. Секретная группа ученых работает над тем, как создать видимость для масс, что даже засекреченной смерти, он будет живой.
1.11.2019 09:45 - гость -
Страшно когда во главе государства или дурак, или идиот,
или параноик, или маразматик, или циник, несущий всякую
чушь и околесицу. Но самое ужасное наступает тогда, когда во главе государства тот, кто совмещает все перечисленное
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Это ужасно для людей определенного типа психики и мировоззрения, в общем случае скорее всего инфантильного. Этот "ужас" они сами себе придумывают и верят в него, тщетно заставляя поверить в это окружающих. Это выгодно геополитическим противникам и используется для управления протестными настроениями. Соответствующий тренд поддерживается в СМИ.
В реальности сегодня это далеко не определяющая группа людей. Здравомыслящих которые понимают что и в каких условиях делает Путин, становится всё больше.
1.11.2019 10:55
М
+ много
Путин оказывается у ворот Рая, где его встречает апостол Петр со словами:
- Добро пожаловать в рай, господин президент. Только, к сожалению, прежде чем вас здесь поселить, должен вам сказать, что нужно решить одну небольшую проблемку. Видите ли, это большая редкость, чтобы политик такого высокого ранга попал в рай, и мы, по правде говоря, даже не знаем, что с вами делать. Поэтому мы решили, что один день вы проведете в аду и один в раю, чтобы вы сами могли свободно решить, где проводить свою вечность.
Затем апостол провожает вновь прибывшего к лифту, на котором бывший президент спускается в ад. Открываются двери лифта, Путин выходит и видит вокруг себя ярко-зеленое поле для гольфа. Вдали он замечает роскошный клуб. К нему навстречу бегут его друзья-политики, с которыми он когда-то работал, радостно обнимают его, вспоминая старые добрые времена. Они играют партию в гольф, а потом вместе идут в клуб на ужин с черной икрой, омарами и прочими вкусностями. С ними ужинал и сам Сатана, который в реальности оказался человеком очень симпатичным, любезным и веселым. Путин так весело провел время, что даже не заметил, что уже пришло время уходить. Все подходят к нему, горячо жмут ему руки. Путин был очень тронут, и ему стало грустно. Но вот, двери лифта закрываются, и он вновь поднимает Путина к вратам рая, где его встречает апостол Петр. Следующие 24 часа Путин проводит время так: перепрыгивает с облака на облако, играет на арфе, молится и поет. День долгий и нудный, но наконец он заканчивается. Появляется апостол Петр и спрашивает:
- Господин президент, вы провели один день в аду и один в раю, теперь вы можете по-демократически решить, где провести остаток вечности.
Путин немного подумал и говорит:
- Ну, что я могу сказать, рай – это, конечно, очень красивое место, но кажется, мне больше понравилось в аду.
Апостол Петр, пожав плечами, вновь провожает его к лифту. Когда лифт спустился и двери открылись, Путин обомлел. Все его друзья жарились на огромной сковородке и истошно орали. К нему подходит Сатана и обнимает ег
К нему подходит Сатана и обнимает его одной рукой за шею в знак приветствия.
- Я не понимаю, - говорит Путин, - позвольте, вчера здесь было поле для гольфа и клуб, где у нас был ужин с черной икрой и омарами, и вообще, мы вчера здесь так здорово оттянулись… А сейчас тут ад какой-то.
Сатана смотрит на него, улыбается и говорит:
- Слушай, ну ты же также делал, - вчера у нас была предвыборная кампания. А сегодня ты за нас уже проголосовал…
1.11.2019 10:55
М
Стесняюсь спросить: " М " - это сокращение от ...удак или ...удозвон?
"Здравомыслящих" "становится все больше" на фоне уменьшающегося населения России.
М 10:55, это тебе.
Чтобы страна и экономика развивалась нужно чтобы все работали.
Так было при Сталине. Сейчас 20%страны- говоруны с ТВ и законописцы , много получают,
много администрации и проверяющих, а так же поддерживающих порядок, на зарплате выше средней статистики. А работать нЕкому. Речь о реальном созидательном труде. Занятых полно, а производства мало.
пс : моя точка зрения
1.11.2019 11:03
- гость -
+100500
не, при ельцине "здравомыслящих" было в разы больше!