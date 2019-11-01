Убийца ребенка в детском саду рассказал о заклинании ради вечной жизни

36-летний мужчина, убивший ребенка в детском саду в Нарьян-Маре, при задержании рассказал, что вычитал в книге заклинание для богатства и вечной жизни для себя и близких, сообщается в паблике "RU_CHP: Первый по происшествиям".
По его словам, заклинание он вычитал в книге, которую купил в магазине. Далее просто зашел в дошкольное учреждение и зарезал незнакомого мальчика.
Воспитатели пытались остановить мужчину, но он оттолкнул их и бросился в спальню, где убил шестилетнего ребенка, сообщили родители других детей. Подозреваемого скрутили на месте.
Следователи утверждают, что в момент нападения он был пьян, сам злоумышленник рассказал о слуховых галлюцинациях – голоса в голове обещали жизнь вечную в обмен на убийство.
В детский сад "Сказка" на улице 60 лет СССР мужчина попал, представившись охране отцом ребенка.
Ранее СК сообщил, что возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Также возбуждены уголовные дела в отношении работников детского сада.
Комментарии
казнить
1.11.2019 10:24
- гость -
А если подумать?
Распилить на органы
1.11.2019 10:29
- гость -
Подобные полномочия власти в нынешнем её неконтролируемом состоянии давать нельзя.
А если подумать?
Если подумать и посмотреть записи с камер ВН, то такими полномочиями вполне разумно наделить родителей убитого или топу неравнодушных граждан
1.11.2019 10:41
- гость -
Это не про подумать, это про эмоции, не более того. Я не оправдываю уб...дка, но медленное гниение в тюрьме это самое то, что он заслужил. Порвать его на куски это одолжение ему сделать.
1.11.2019 11:00
АБОРИГЕН
да если бы он там гнил..жить будет явно лучше половины россиян
1.11.2019 11:07
- гость -
Не будет, это не санаторий и не курорт. Так называемый срок дожития там весьма короток.
1.11.2019 11:00
АБОРИГЕН
Не осознает. Он в неадеквате. Сейчас выведут, узнает что натворил, и снова прыгнет в белку.
1.11.2019 11:13
АБОРИГЕН
насколько?
в первые пару лет от тубика никто не дохнет.
Теперь этот человек будет свои оставшиеся дни будет жить в тюрьме, а родители убитого ребёнка будут его содержать своими налогами. Вам не кажется, что это очень не правильно?
казнить
1.11.2019 11:17
- гость -
А, может, не оставшиеся, а лет 10-15...
у нас как: то педофил по удо за ПРИМЕРНОЕ поведение выйдет, то пьяный водитель в смертельном дтп не сядет... вот и подумаешь что справедливее - казнь на месте, как у мусульман - на площади или справедливый и гуманный