Одумались: Минфин собирается отменить свои же решения, "убивающие" бизнес

Минфин готовит поправки в новые правила уплаты налогов с имущества компаний, одобренные всего месяц назад с подачи этого же ведомства. Прежние изменения предполагали, что компаниям придется платить налог исходя из кадастровой стоимости практически на все объекты, стоящие на учете, включая хозпостройки, трубопроводы и т.д. Это грозило многократным увеличением нагрузки.
Теперь Минфин собирается ограничить список объектов недвижимости, с которых налог будет рассчитываться по кадастровой стоимости, пишут "Ведомости".
С 2014 года бизнес платит налог по кадастровой стоимости, которая существенно выше балансовой, с торговых центров, офисов и принадлежащих ему жилых домов. В конце сентября президент подписал поправки в Налоговый кодекс, обязывающие рассчитывать налог по кадастровой стоимости с "иных объектов".
Опасность этих изменений, объяснял amic.ru Павел Нестеров, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае, крылась не только в увеличении нагрузки на бизнес. Под новый налог попадали все сети, а это значит, что электро-, теплоэнергетики, газовики неминуемо включили бы возросшие расходы в тариф.
В письме от 10 октября (№ 03-05-05-01/77851) Минфин уже разъяснил, как применять новую норму закона, пишет "Клерк". Под иными объектами понимаются всего лишь принадлежащие организации жилые помещения, садовые дома, жилые строения, гаражи и машино-места, объекты незавершенного строительства, а также хозяйственные строения, расположенные на садовых и приусадебных участках.
Комментарии
Мы что живём на чужой земле.
5.11.2019 07:35
- гость -
Да! Земля принадлежит путинской элите!