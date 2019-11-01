Пенсионерка с кухонным ножом напала на врача в Красноярском крае

Пациентка городской больницы в Енисейске с ножом напала на врача-эндокринолога, сообщает ТАСС.
По предварительным данным, 30 октября в КГБУЗ "Енисейская РБ" пенсионерка попыталась нанести телесные повреждения кухонным ножом 62-летней врачу-эндокринологу. Пострадавшая смогла оказать сопротивление и сообщить о случившемся в полицию", — говорится в сообщении МВД.
Врач смогла оказать сопротивление, вырваться и сообщить о случившемся в полицию. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали 79-летнюю подозреваемую и доставили ее в отделение. Собранные материалы были отправлены в следственные органы.
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