Метеоролог рассказал, когда в России начнется настоящая зима

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что климатическая зима придет в Россию не скоро, сообщают "РИА Новости".
"Прогнозисты выделяют шесть времен года, в том числе предзимье. Предзимье — это период между осенью и зимой. Длится с середины октября до 15-20 декабря. Климатическая зима наступит только после этого периода", — сказал метеоролог.
Он подчеркнул, что до настоящих морозов 'еще далеко". Минусовые температуры в регионах России установятся только в конце ноября. В ноябре температура на всей территории страны будет около или выше нормы.
При этом, выделяемый синоптиками сезон предлетье длится с середины марта до середины мая.
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