Задержанный за взятки полковник ФСБ Черкалин готов вернуть более 6 млрд рублей

Обвиняемый во взяточничестве полковник ФСБ Кирилл Черкалин признал часть исковых требований, сообщает РИА "Новости".
"Ответчик признает в полном объеме взыскание в доход государства следующего имущества: денег в сумме 200,5 тысячи долларов, 900 тысяч рублей, 50,49 миллиона долларов, 1,978 миллиона евро, 16,145 миллиона рублей, 22,056 миллиона долларов", – объявил адвокат Владимир Михайлов.
Кроме того, он согласен на конфискацию 6,522 млн евро, автомобиля Porsсhe Cayenne, наручных часов и запонок.
Всего Черкалин согласен вернуть 810 миллионов рублей, 72,7 миллиона долларов, 8,5 миллиона евро. По сегодняшнему курсу это почти 6,1 млрд рублей.
Напомним, что бывший глава банковского отдела ФСБ Кирилл Черкалин был задержан в конце апреля за получение особо крупной взятки.
Комментарии
Вернёт и отпустить. И кто давал пусть вернут в казну. Они больше виновны.
И это только один пойманный полковник!
Готов вернуть, ага... То есть все возвращать не готов? Сколько же себе оставит? Как договорились?
В этой новости прекрасно всё))
Что значит "вернуть"?)) Получал от бизнесменов, а "вернёт" государству?
Классика желтизны "нашей" "свободной" прессы. Признание, что деньги на эту сумму являются незаконными приравнять к готовности вернуть? Вот бред-то.
Видать, не последние...