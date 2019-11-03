Барнаул немного не дотянул до списка благоприятных для проживания городов России

Барнаул попал в широкий список "неблагоприятных" городов, проживание в которых фактически не рекомендовано, во всяком случае, если власти не подтянут необходимые критерии, пишет РБК. Однако, как выясняется, все относительно.
Индекс качества городской среды подготовил Минстрой совместно с госкомпанией "Дом.РФ" и консалтинговым бюро "Стрелка". Были исследованы 1114 российских городов.
Из всех проанализированных населенных пунктов лишь 262 вошли в категорию "Благоприятная городская среда", а на остальных 852 территориях — "неблагоприятная". Таким образом, соотношение составляет 23,5% на 76,5%.
"Оценка индекса – это ориентир для руководства городов, для губернаторов, которые могут через этот индекс посмотреть, какие у них приоритеты в будущем, какими территориями и какими проблемами в городе необходимо заниматься", – пояснил вице-премьер Виталий Мутко суть исследования. По его словам, индекс – это инструмент мониторинга состояния города, а не рейтинг городов.
Барнаул получил индекс равный 179 баллам. При этом если город получает больше 180 баллов, то среда в нем считается благоприятной, а если менее – неблагоприятной. Таким образом, не хватило одного-двух баллов.
Максимально возможное количество баллов, которые город мог получить в индексе, – 360, однако такой результат можно назвать недостижимым. Наибольшее количество получила Москва – 276. А среднее значение по стране – 163. Так что в целом Барнаул имеет на 16 баллов больше, чем средний показатель. К слову, по городам СФО таковой и вовсе равен 156 баллам.
Среди критериев, которые Барнаулу необходимо подтянуть: озеленение пространства, социально-досуговая инфраструктура и общегородское пространство. На вполне нормальном уровне считаются улично-дорожная сеть, общественно-деловая инфраструктура, а также жилье и прилегающие пространства.
Напомним, к 2024 году планируется повысить среднее значение индекса городской среды на 30% и в два раза сократить число городов с неблагоприятной городской средой. Такие задачи поставил президент России Владимир Путин. На создание комфортной городской среды планируется потратить более 300 млрд рублей.
Индекс формируется на основе оценки шести типов городских пространств в соответствии с шестью критериями качества городской среды. Каждый тип пространства оценивается по шести критериям. В итоге складывается матрица оценки из 36 индикаторов – критериев индекса. Пространства, которые оцениваются в городе, – это жилье, озеленение, общественно-деловая инфраструктура, улично-дорожная сеть и общегородские пространства. Критериями оценки стали безопасность, комфортность, экологичность и здоровье, идентичность и разнообразие, современность среды, эффективность управления. А также разнообразие жилой застройки, количество погибших в ДТП, пешеходная доступность, количество центров притяжения горожан.
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