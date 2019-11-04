Актеры сериала "Друзья" работают над новым проектом

Актриса Дженифер Энистон во время ток-шоу рассказала о том, что актеры сериала "Друзья" работают над совместным проектом, сообщают "РИА Новости".
Сначала она долго уходила от ответа, но ведущий продолжал настаивать на вопросе, показывая актрисе фотографию команды сериала, которую она опубликовала на своей странице в социальных сетях.
"Так ты можешь подтвердить мне, что у вас что-то происходит?", — спросил ведущий.
"Что-то происходит, — подтвердила Дженнифер, — Но мы пока не знаем, что из этого получится".
"Не имеет значения — "что-то" лучше, чем ничего", — прокомментировал Кольбер.
Сериал "Друзья" выходил в эфир с 1994 по 2004 год. Его создатели заявили, что продолжения не будет.
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