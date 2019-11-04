Жители Алтайского края смогут увидеть метеорный поток Леониды

Жители Алтая смогут с 6 по 30 ноября увидеть метеорный поток Леониды, сообщает "Катунь 24".
В барнаульском планетарии рассказали, что максимум потока придется на 17 ноября, когда число "падающих звезд" достигнет своего пика – около 40 метеоров в час.
По данным астрономов, источником звездопада является комета 55P/Темпеля-Туттля. Метеоры наблюдаются невооруженным глазом, после полуночи и ближе к утреннему времени, иногда эти яркие вспышки видны даже через облачность. При этом, как отмечается, даже Луна не помешает загадыванию заветных желаний.
Метеорный поток Леониды это метеорный поток с радиантом в созвездии Льва. Поток характерен быстрыми беловатыми метеорами, влетающими в атмосферу Земли со скоростью 71 км/с. Интенсивность потока варьируется от года к году и зависит от плотности потока, через который проходит Земля.
Комментарии
Хоть в чем-то жителям Алтая повезло.
И пусть другие регионы завидуют!
А Ильичи будут?