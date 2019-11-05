Десятки жителей Крыма пострадали от алтайского банка. Подробности

Жители Крыма обратились к депутату Госдумы Наталье Поклонской с жалобами на то, что с них взыскивают приставы долги по кредитам, которые они никогда не брали. Видео с приема депутат разместила на своей странице в YouTube. Кредиты якобы выдавал алтайский "Тальменка-банк", у которого еще в 2017 году Центробанк отозвал лицензию.

"Тальменка-банк" имел представительство и в Крыму. Пострадавших – десятки. Они заявляют, что кредиты оформлялись по украденным откуда-то скан-копиям паспортов, в том числе на несовершеннолетних детей, а подписи подделывались.

"И никого не парит": со счетов начали списывать деньги

Люди стали получать "письма счастья" в этом году. В суд обратилось Агентство страхования вкладов о взыскании с них задолженности. Суды проходили в Москве, так как, по документам банка, клиенты оформляли кредиты в столице.

Пострадавшие активно общаются в соцсети "ВКонтакте" в группе "Обманутые вкладчики "Тальменка-банк", где делятся своими историями и советами, как поступать. Многие обратились в суды.

"Моему сыну и еще очень многим людям из Евпатории, из Крыма и других городов пришли требования от "Агентства страхования вкладов" о погашении кредита в 500 тыс., якобы взятых в "Тальменка-банке". Никто из этих людей кредит в этом ...банке не брал! – пишет Виктория Зиброва. – Ксерокопии паспортов были слиты каким-то банком в Крыму. В "договоре" указаны адреса людей в Москве, хотя никто из них там не жил, все зарегистрированы и проживают в Крыму. Это дает право АСВ обращаться в суд по месту жительства ответчика – в Москву. Ну а дальше – результат понятен. Сейчас подали в Евпаторийский суд о признании договора недействительным. В случае с моим сыном – подделка года рождения в ксерокопии паспорта с 1998 на 1991, так как сыну на тот момент не было 18".

Евгений Большаков рассказал историю женщины, на которую АСВ подало в суд в Москве, который без нее заочно принял решение в пользу истца. "И теперь она уже в базе судебных приставов! Со всеми вытекающими, включая запрет на выезд за границу. И самое печальное – это то, что у нее уже из зарплаты удерживают средства! А она, на минуточку, многодетная мать, ни кого это не "парит", – пишет Большаков в группе. – Повестку на суд ей никто не присылал, хотя может и присылали по "левому" адресу, который указан в договоре".

Справедливость в суде

При этом уже есть решения судов в пользу пострадавших по их искам. Так, например, житель города Саки Полуэктов обратился в суд с требованием признать кредитный договор незаключенным, условия договора недействительными, а также исключить из кредитного досье сведения о наличии задолженности.

Истец, в частности, подтвердил документально, что никакого договора на 500 тыс. рублей под 25% годовых он не подписывал, так как в Москве его в эту дату не было, а находился он по месту прохождения военной службы в составе подразделения антитеррора, что подтверждается выпиской из приказа командира войсковой части.

Выяснилось, что и документов истца, которые банк был бы обязан запросить для подписания договора: ИНН, СНИЛС и других, – у ответчика не оказалось.

Суд удовлетворил требования Полуэктова.

Правоохранители занимаются "футболом"

Однако большинство жителей не могут добиться ни от полиции, ни от прокуратуры никаких толковых результатов. По словам Поклонской, люди уже полгода пишут заявления в местные органы, но до сих пор никаких решений не принято.

"И вместо того чтобы разобраться, третий месяц запрашивают данные в Москве и получают отписки. Как прокурор я заявляю, что происходит нарушение закона. Полгода занимаются "футболом", – сказал депутат жителям. – То, чем занималась крымская полиция, – это называется выбросить в мусорку ваши заявления и придать этому более или менее легальную форму".

Поклонская пообещала придать ситуации побольше гласности и направить депутатские запросы на имя генпрокурора и министра внутренних дел России.

Что известно о "Тальменка-банке"

Он был создан в Барнауле в 1990 году. Сначала он работал только в Алтайском крае. Затем филиал и три допофиса открылись в Москве, еще шесть отделений работали в Нижнем Новгороде, Воронеже, Севастополе, Симферополе, Бахчисарае, Евпатории. В начале 2017 года Центробанк отозвал у него лицензию, а в марте банк признали банкротом.

В 2017 году вскрылось, что в банке, предположительно, похищались деньги вкладчиков. Оказалось, что часть вкладов не отражались в официальном балансе банка, и затем, после отзыва лицензии, Агентство по страхованию вкладов отказало этим людям в выплате страховки. Временная администрация, назначенная Центробанком сразу после отзыва лицензии, обнаружила более 1,2 тыс. таких забалансовых вкладов на 1,5 млрд рублей. При этом объем "официальных" вкладов физлиц в "Тальменка-банке" составлял 1,2 млрд, писал "Алтапресс". В отчете АСВ о работе за первое полугодие 2017 году эти схемы открыто назывались мошенническими.

Тем временем, sevastopol.su написал, что из "Сведений о ходе конкурсного производства в отношении ООО "КБ-Тальменка-банк" от 5 марта 2019 года значится, что уже после банкротства от имени финансовой организации якобы выдавались кредиты и принимались вклады от юридических и физических лиц. В документе говорится, что совершение таких сделок проводилось "путем обмана, выразившегося в фальсификации финансовых документов учета и отчетности банка".