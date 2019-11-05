Россияне смогут оплачивать фитнес налоговыми вычетами

Летом 2020 года у россиян может появиться возможность получения налогового вычета на фитнес-услуги, сообщают "Известия". Об этом порталу рассказал зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев.
В документе сказано, что люди смогут компенсировать часть затрат на покупку абонементов для фитнеса с помощью возврата НДФЛ. Вернуть можно будет 13% от стоимости приобретения, а максимальная сумма выплаты составит 15,6 тысячи рублей. Вычет не будет распространяться на посещение спортивных мероприятий и покупку оборудования.
Разработанный документ уже внесен в Госдуму. По мнению Гутенева, вероятность того, что его одобрят, очень высока. Ожидается, что эта мера будет мотивировать граждан на занятия спортом.
Комментарии
Глупость очрердная. Вот кабы можно было бы вычет потратить в магазине со спортинвентарём и снаряжением...
Это хорошо для наемных работников, уменьшат НДФЛ, а чем государство поможет ИП и пенсионерам, у которых НДФЛ нет?. Я очень хочу заниматься в центре Бубновского, убедилась в эффективности. Пришла потому что в больнице только лекарства, а они проблемы не решали - рука перестала подниматься совсем. После 3-х месяцев занятий боль сняли, ограничения в подъеме полностью убрать не удалось, но дальше заниматься не смогла себе позволить - очень дорого, оплата за месяц почти равнозначна моей пенсии. Если правительство говорит об увеличении срока жизни, то качество жизни должно повышаться, иначе зачем длинная жизнь в мучениях.
Я тут в больнице столкнулась с бабушкой за 80, так она сказала - крепкого здоровья желайте, а долгих лет жизни не надо, - намучилась. Поэтому занятия спортом следует приравнивать к медицине, особенно для детей, пенсионеров и лиц с заболеванием опорно-двигательного аппарата, а значит включить в медицинский полис и оплачивать из бюджета. Тогда нация здоровее будет. Максимальная сумма вычета 15,6 тыс в год не покроет месячного занятия с инструктором в центре Бубновского, вот такая арифметика.