В Новосибирске второклашку выгнали из-за стола, потому что не сдала деньги на чаепитие

Ни пряника, ни даже стаканчика не дали девочке / Фото: vk.com/incident_nsk
В Новосибирской школе восьмилетнюю девочку унизили за несдачу денег на чаепитие, рассказали в паблике "Инцидент Новосибирск".
Конфликт произошел из-за того, что мать одной из девочек отказалась сдавать деньги на нужды класса из-за отсутствия отчетности. За это принимающая взносы Евгения, мать другого школьника, решила отомстить, говорится в сообщении.
Все случилось, когда Милана пришла на осенний праздник и чаепитие без матери, поскольку та находилась в больнице. Евгения взяла за руку ребенка со словами: "Ты за общим столом сидеть и ничего кушать не будешь, иди садись там, где твои кексы, там и кушай". После это девочка выбежала из-за стола и ушла рыдать в туалет.
Классный руководитель, который был не в курсе случившегося, вернул ребенка в класс. Однако Евгения не успокоилась и решила действовать дальше. После того, как девочка села и начала кушать принесенную с собой еду, и перед ней поставили стаканчик, к ней вновь подошла Евгения с фразой "а ты из чего будешь сок пить, я тебе стакан не дам, твоя мать деньги не сдает – тебе пить не из чего". Милана опять убежала из класса.
Отмечается, что сбором денег занимается родительский комитет, в лице некой Оксаны, а Евгения является ее помощницей. При этом ранее в "собрании" отказалась предоставлять чеки с информацией, куда уходят родительские деньги, поскольку их якобы "негде хранить".
После того как мать Миланы отказалась сдавать деньги неизвестно куда и без всяких отчетов, представители этой своеобразной "организации" стали грозить матери ребенка последствиями, утверждается в паблике.
Как пишет "Сиб.фм", в самой школе отказались комментировать инцидент. "Со всеми вопросами – в пресс-центр мэрии. Мы ничего говорить не будем", – ответили в приемной учреждения. Также там подчеркнули, что "от лица всего педагогического коллектива школы просят проверять информацию и соблюдать журналистскую этику".
Комментарии
что ж народ так оскотинился-то.......
Жесток русский мир к своим соотечественникам...
Ничего человеческого не осталось
точно-оскотинились!
Правильно. Халявщиков никто не любит. Если у родителей не было денег, этот вопрос можно было решить заранее. А то привыкнут всю жизнь за чужой счет выезжать
Две ЯЖМАТЕРИ закусились, а страдают дети
Евгения конкретная сволочь. Школа вроде бы не причем, но актив родителей в лице Евгении надо пересмотреть. Это кроме рассмотрения действий Евгении компетентными органами
5.11.2019 14:03
- гость -
Евгения?
5.11.2019 14:03
- гость -
с чего взяли что холявщики?
"После того, как девочка села и начала кушать принесенную с собой еду...."
принесла с собой, что тут страшного?
страшно что остальные дети насмотревшись на не адекватную мамашу начнут гнобить ребенка, потом появятся и видео с избиениями и т.д.
Оскотинились.....Я даже предположу следующее что это черта характера женщин. Будь тут мужчины ничего подобного не было бы. Вот такая низость во всем, будь мачехой так сьест чужих детей с потрохами, такие ситуации как правило не выходят наружу в большинстве случаев. Как же это низко то...
Разбирайся с матерью, зачем ребенка то трогать? Это же мерзко. Завтра придет ее мать и со словами "Твоя мать собирает деньги, отчета не представляет, вот пусть она тебя на ворованные деньги и кормит", выведет ее ребенка из-за стола. Дурдом. Идите в суд, детей в покое оставьте
да и школа даже очень причем, классный руководитель должна была удалить неуравновешенную мамашу, и не позволять издеваться над ребенком
100 р пожалела без отчета?
У нас к 8 классу треть учеников с их родителями ничего не сдают, а на чаепитие и на подарки так первые в очереди. В этом году мы закрыли лавочку, лично мне , на протяжении многих лет, неохота кормить поить чужих детей из обеспеченных семей.
. по данной теме, нельзя было так с ребенком поступать, накорми/напои а потом с родителей возьми как мама выйдет из больницы
Очень часто у таких мамаш, как Женя, дети вырастают проблемными. Вступает в силу: отольются кошке мышкины слёзки.
и дети тоже......никакого сострадания.Сидели,опустив головы, жрали кексы с соком..........а ведь единственно правильно было просто поделиться.Нас еще с детского сада учили делиться игрушками и конфетами.
Бабы - такие бабы
Кто же знал, что есть твари, которые за 100 рублей ребенку в душу наплюют. Евгения конечно производила впечатление, что может с...ь чужие деньги, но мстить через ребенка это еще хуже, чем п..ь деньги
У нас в классе есть одна Маман, которая принципиально не сдает на подарки детям (8 марта и 23 февраля, дни рождений), на ремонт, нужды класса ( зверская сумма в 400 р в год), новогодний кулёк. В итоге , ее сыну подарки на 23 евраля и день рождения дарят, тетради покупают , воду заказывают , кулёк покупают за счет всех остальных детей. на еще и возмущается
Блин, только вчера "народное единство" отпраздновали, и вот опять...