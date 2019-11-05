В Новосибирске второклашку выгнали из-за стола, потому что не сдала деньги на чаепитие

Ни пряника, ни даже стаканчика не дали девочке / Фото: vk.com/incident_nsk

В Новосибирской школе восьмилетнюю девочку унизили за несдачу денег на чаепитие, рассказали в паблике "Инцидент Новосибирск".

Конфликт произошел из-за того, что мать одной из девочек отказалась сдавать деньги на нужды класса из-за отсутствия отчетности. За это принимающая взносы Евгения, мать другого школьника, решила отомстить, говорится в сообщении.

Все случилось, когда Милана пришла на осенний праздник и чаепитие без матери, поскольку та находилась в больнице. Евгения взяла за руку ребенка со словами: "Ты за общим столом сидеть и ничего кушать не будешь, иди садись там, где твои кексы, там и кушай". После это девочка выбежала из-за стола и ушла рыдать в туалет.

Классный руководитель, который был не в курсе случившегося, вернул ребенка в класс. Однако Евгения не успокоилась и решила действовать дальше. После того, как девочка села и начала кушать принесенную с собой еду, и перед ней поставили стаканчик, к ней вновь подошла Евгения с фразой "а ты из чего будешь сок пить, я тебе стакан не дам, твоя мать деньги не сдает – тебе пить не из чего". Милана опять убежала из класса.

Отмечается, что сбором денег занимается родительский комитет, в лице некой Оксаны, а Евгения является ее помощницей. При этом ранее в "собрании" отказалась предоставлять чеки с информацией, куда уходят родительские деньги, поскольку их якобы "негде хранить".

После того как мать Миланы отказалась сдавать деньги неизвестно куда и без всяких отчетов, представители этой своеобразной "организации" стали грозить матери ребенка последствиями, утверждается в паблике.

Как пишет "Сиб.фм", в самой школе отказались комментировать инцидент. "Со всеми вопросами – в пресс-центр мэрии. Мы ничего говорить не будем", – ответили в приемной учреждения. Также там подчеркнули, что "от лица всего педагогического коллектива школы просят проверять информацию и соблюдать журналистскую этику".