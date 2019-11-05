Вторник, 5 Ноябрь, 14:28

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Эксперты предложили 4 концепции развития Барнаула. Какой нравится вам?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,03
€ 71,48
Обь
215см +107

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Восемь погибших в ДТП на АлтаеАварии в энергосистеме АлтаяАномалии погоды
Новости

В Новосибирске второклашку выгнали из-за стола, потому что не сдала деньги на чаепитие

, ИА "Амител"
Восьмилетняя девочка Милана пришла в школу на осенний праздник

Ни пряника, ни даже стаканчика не дали девочке / Фото: vk.com/incident_nsk

В Новосибирской школе восьмилетнюю девочку унизили за несдачу денег на чаепитие, рассказали в паблике "Инцидент Новосибирск".

Конфликт произошел из-за того, что мать одной из девочек отказалась сдавать деньги на нужды класса из-за отсутствия отчетности. За это принимающая взносы Евгения, мать другого школьника, решила отомстить, говорится в сообщении.

Все случилось, когда Милана пришла на осенний праздник и чаепитие без матери, поскольку та находилась в больнице. Евгения взяла за руку ребенка со словами: "Ты за общим столом сидеть и ничего кушать не будешь, иди садись там, где твои кексы, там и кушай". После это девочка выбежала из-за стола и ушла рыдать в туалет.

Классный руководитель, который был не в курсе случившегося, вернул ребенка в класс. Однако Евгения не успокоилась и решила действовать дальше. После того, как девочка села и начала кушать принесенную с собой еду, и перед ней поставили стаканчик, к ней вновь подошла Евгения с фразой "а ты из чего будешь сок пить, я тебе стакан не дам, твоя мать деньги не сдает – тебе пить не из чего". Милана опять убежала из класса.

Отмечается, что сбором денег занимается родительский комитет, в лице некой Оксаны, а Евгения является ее помощницей. При этом ранее в "собрании" отказалась предоставлять чеки с информацией, куда уходят родительские деньги, поскольку их якобы "негде хранить".

После того как мать Миланы отказалась сдавать деньги неизвестно куда и без всяких отчетов, представители этой своеобразной "организации" стали грозить матери ребенка последствиями, утверждается в паблике.

Как пишет "Сиб.фм", в самой школе отказались комментировать инцидент. "Со всеми вопросами – в пресс-центр мэрии. Мы ничего говорить не будем", – ответили в приемной учреждения. Также там подчеркнули, что "от лица всего педагогического коллектива школы просят проверять информацию и соблюдать журналистскую этику".

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

5.11.2019 13:57
Ируся

что ж народ так оскотинился-то.......

5.11.2019 13:58
- гость -

Жесток русский мир к своим соотечественникам...

5.11.2019 14:02
- гость -

Ничего человеческого не осталось

5.11.2019 14:03
Земляк

точно-оскотинились!

5.11.2019 14:03
- гость -

Правильно. Халявщиков никто не любит. Если у родителей не было денег, этот вопрос можно было решить заранее. А то привыкнут всю жизнь за чужой счет выезжать

5.11.2019 14:05
- гость -

Две ЯЖМАТЕРИ закусились, а страдают дети

5.11.2019 14:06
гость

Евгения конкретная сволочь. Школа вроде бы не причем, но актив родителей в лице Евгении надо пересмотреть. Это кроме рассмотрения действий Евгении компетентными органами

5.11.2019 14:07
Ого

5.11.2019 14:03
- гость -
Евгения?

5.11.2019 14:08
гость

5.11.2019 14:03
- гость -
с чего взяли что холявщики?
"После того, как девочка села и начала кушать принесенную с собой еду...."
принесла с собой, что тут страшного?
страшно что остальные дети насмотревшись на не адекватную мамашу начнут гнобить ребенка, потом появятся и видео с избиениями и т.д.

5.11.2019 14:09
- гость -

Оскотинились.....Я даже предположу следующее что это черта характера женщин. Будь тут мужчины ничего подобного не было бы. Вот такая низость во всем, будь мачехой так сьест чужих детей с потрохами, такие ситуации как правило не выходят наружу в большинстве случаев. Как же это низко то...

5.11.2019 14:09
гость

Разбирайся с матерью, зачем ребенка то трогать? Это же мерзко. Завтра придет ее мать и со словами "Твоя мать собирает деньги, отчета не представляет, вот пусть она тебя на ворованные деньги и кормит", выведет ее ребенка из-за стола. Дурдом. Идите в суд, детей в покое оставьте

5.11.2019 14:11
гость

да и школа даже очень причем, классный руководитель должна была удалить неуравновешенную мамашу, и не позволять издеваться над ребенком

5.11.2019 14:12
- гость -

100 р пожалела без отчета?

5.11.2019 14:18
- гость -

У нас к 8 классу треть учеников с их родителями ничего не сдают, а на чаепитие и на подарки так первые в очереди. В этом году мы закрыли лавочку, лично мне , на протяжении многих лет, неохота кормить поить чужих детей из обеспеченных семей.

. по данной теме, нельзя было так с ребенком поступать, накорми/напои а потом с родителей возьми как мама выйдет из больницы

5.11.2019 14:21
- гость -

Очень часто у таких мамаш, как Женя, дети вырастают проблемными. Вступает в силу: отольются кошке мышкины слёзки.

5.11.2019 14:22
Ируся

и дети тоже......никакого сострадания.Сидели,опустив головы, жрали кексы с соком..........а ведь единственно правильно было просто поделиться.Нас еще с детского сада учили делиться игрушками и конфетами.

5.11.2019 14:23
- гость -

Бабы - такие бабы

5.11.2019 14:24
гость

Кто же знал, что есть твари, которые за 100 рублей ребенку в душу наплюют. Евгения конечно производила впечатление, что может с...ь чужие деньги, но мстить через ребенка это еще хуже, чем п..ь деньги

5.11.2019 14:24
- гость -

У нас в классе есть одна Маман, которая принципиально не сдает на подарки детям (8 марта и 23 февраля, дни рождений), на ремонт, нужды класса ( зверская сумма в 400 р в год), новогодний кулёк. В итоге , ее сыну подарки на 23 евраля и день рождения дарят, тетради покупают , воду заказывают , кулёк покупают за счет всех остальных детей. на еще и возмущается

5.11.2019 14:25
Павсекакий

Блин, только вчера "народное единство" отпраздновали, и вот опять...

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< ноябрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30   
14:15
Оборот по картам Альфа-Банка за год увеличился на 15% 0
14:05
В Омске перед приездом Путина "покрасили" траву 2
13:56
Мэрия Барнаула через суд пытается заставить Педуниверситет отремонтировать общежития 0
13:49
В Новосибирске второклашку выгнали из-за стола, потому что не сдала деньги на чаепитие 20
13:33
Губернатор утвердил недостающих пять членов комиссии для назначения главы Барнаула 4
13:22
Безопасность школьных маршрутов обсудят в Барнауле 4
13:03
Пока меньше прошлогоднего. Дума Барнаула приступила к обсуждению бюджета на 2020 год 0
12:56
Десять тысяч кроликов сгорели на ферме в Саратовской области 0
12:43
Путин повысил главу МВД по Алтайскому краю Андрея Подоляна 0
12:30
Что у тебя болит? Бизнес Алтайского края очень близко пообщался с чиновниками 0
12:24
В Барнауле определили лучшую молодую семью Алтайского края в 2019 году 0
12:16
Подступы к Камню-на-Оби были затянуты дымом из-за горящих полей 0
12:01
Жители Алтайского края меньше всех в России могут купить дизтоплива на зарплату 1
11:54
Десятки жителей Крыма пострадали от алтайского банка. Подробности 4
11:47
Россияне смогут оплачивать фитнес налоговыми вычетами 2
11:32
Переезд в Новосибирск – просто: как дистанционно купить квартиру в большом городе 4
11:24
Российский олимпийский чемпион ушел из жизни в 43 года 5
11:07
Уборщица в российской больнице умыла пациентку половой тряпкой 32
10:51
Алтайский банк требует от жителей Крыма возвращения долгов 2
10:21
Стал известен список финалистов лиги "КВН-Алтай". Победитель поедет на фестиваль в Сочи 1
10:17
Более 30 телефонов пытались передать в алтайские колонии в 2019 году 4
10:01
Минфин рассказал о рекордном росте доходов бюджета после повышения НДС 15
09:50
Психические расстройства сокращают жизнь человека на 7-10 лет 5
09:21
Алтайский футболист стал лучшим игроком матча "Крылья Советов" – "Рубин" 1
09:02
В "Алтайэнергосбыте" рассказали, как избежать дополнительных расходов на электроэнергию 0
08:40
Несколько собак за неделю погибло в Заринске. Люди предполагают, что питомцев травят 4
08:32
"Патриотизм – это состояние души": кто на Алтае помогает ветеранам войны 2
08:20
Кристина Асмус рассказала о травле после эротической сцены в фильме "Текст" 12
08:01
Безликий аппарат или чудо техники – чем может стать кулер для воды 3
07:43
Массовый сбой произошел в работе социальной сети "ВКонтакте" 5
07:30
Китаец обрел вечную молодость после удара по голове. В 34 года он выглядит как ребенок 6
07:14
Стало известно, когда в Барнаул прилетит Дмитрий Медведев 26
07:02
Путин уволил 11 генералов МВД, СК и МЧС, в том числе и арестованного за мошенничество 7
06:52
Диетологи рассказали, как правильно есть булочки за завтраком 6
06:42
Одумались: Минфин собирается отменить свои же решения, "убивающие" бизнес 2
06:18
Будет ли 7 ноября 2019 года выходным днем в России? 31
06:12
В Алтайском крае сохраняется плюсовая температура за три недели до зимы 0
23:30
Warner Brothers выдвинула "Джокера" на "Оскар" в 16 номинациях 0
22:00
Авария, которая оставила без воды более 40 барнаульских домов, ликвидирована 1
21:30
В соцсети "ВКонтакте" появилась функция для борьбы с оскорблениями 1
20:30
Барнаульский спортсмен собрал деньги на спасение енота из зоомагазина 5
19:51
Беременную девушку зарезали и сожгли в Нижнем Новгороде 2
19:05
Шторм в Канаде сдвинул с места судно, которое застряло 100 лет назад 3
18:47
Пожар в полях за Камнем-на-Оби подбирается к трассе 0
18:02
Россиянин потребовал от государства 100 трлн рублей в качестве моральной компенсации 1
17:30
Названы способы похудения без выполнения физических упражнений 2
17:01
ЛДПР назвала корыстных чиновников врагами страны на митинге в Барнауле 5
16:30
Стало известно, когда откроют обновленный Старый базар для посетителей 32
16:00
Более 40 зданий в Барнауле остались без холодной воды из-за аварии на водоводе 1
15:20
На Украине заговорили о свержении Зеленского 25

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.