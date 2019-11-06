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К крупной гимназии в центре Барнаула сделают пристройку

, ИА "Амител", Елена Маслова
Всего в столице края планируют возвести семь таких пристроев на 1,3 млрд рублей

У барнаульской гимназии № 22, которая находится в районе ТЦ "Первомайский", появится пристройка. Частная строительная компания за собственные средства подготовила проектно-сметную документацию (ПСД) объекта и передала ее городу. Проект уже прошел госэкспертизу. Об этом 5 ноября на заседании правительства края рассказал врио главы Барнаула Вячеслав Франк. 

Кто будет строить?

По данным amic.ru, компания, разработавшая проект – "Строительная перспектива" Андрея Комякова.

О том, что застройщики намерены заняться пристройками к школам № 22 и № 42, еще летом 2018 года рассказывал вице-мэр Сергей Демин. Таким образом планировалось решить проблему необходимых мест в общеобразовательных учреждениях в центре, где вокруг старых школ стали появляться новые многоэтажки. Но тогда, в 2018 году, говорилось, что помощь в разработке документации  по школе №22 собирается оказать компания "Адалин-строй", которая недалеко возводит многоэтажные дома. 

Где будут строить?

Как сказал Франк, участок под пристройку сформировали в рамках существующего участка гимназии. Тем временем около гимназии есть теоретически только два места, где может разместиться пристройка. Первое – на месте крытого ледового катка СДЮШОР по хоккею имени Черепанова. Но этот объект школе не принадлежит и вряд ли его будут трогать, учитывая резонанс, который два года назад вызвали попытки закрыть арену. 

Второй участок – на месте сквера с левого торца здания школы. Он ухоженный, следить за ним сейчас помогают в том числе родители учеников. И по данным amic.ru, многие из них не в восторге от перспективы сноса сквера.

Есть ли на что строить?

Однако Вячеслав Франк обратил внимание на проблему финансирования самого строительства. Новые школы в регионах строятся с участием федеральных денег, но на пристройки это не распространяется: край и город должны участвовать в строительстве в равных долях.

Общая стоимость строительства семи пристроек с учетом оборудования в существующих ценах – 1,3 млрд рублей. Для города нагрузка превысит 650 млн рублей, посетовал Франк. Найти такие деньги в бюджете будет очень сложно. Франк попросил губернатора Виктора Томенко рассмотреть возможность привлечения федеральных средств и на возведение пристроек. 

Глава региона поинтересовался, выходил ли кто-то уже с таким предложением на федерацию. Министр образования Максим Костенко сообщил, что да, такие инициативы поступали от других регионов, но пока результатов это не принесло. Томенко тем не менее пообещал и сам проработать этот вопрос на федеральном уровне и подключить депутатов Госдумы и сенаторов от Алтайского края.

Сколько и чего построят в Барнауле?

Всего в Барнауле по краевой программе по созданию новых мест в школах на 2016-2025 годы планируют построить 12 новых школ и 7 пристроев. Три школы, на 550 мест каждая, уже сдали в эксплуатацию, еще две строятся. Проектируется еще одна – в новостройках, ее предполагают ввести в 2022 году. Планируется построить еще три школы в Индустриальном районе. Из семи пристроек проекты готовы для четырех.

Сейчас в первую смену учатся 71% от общего числа школьников Барнаула. Предполагается, что все мероприятия программы позволят ввести дополнительно около 7 тыс. мест. Но чтобы полностью перевести всех школьников на обучение в первую смену, требуется более 16 тысяч, сказал Франк. 

Автор:
Елена Маслова Редактор

Комментарии

6.11.2019 07:58
гость

Зачем эта пристройка? Надо строить новую школу в данном районе тем более на её строительство выделяются федеральные деньги. Новую школу с расчетом на жителей новостроек.

6.11.2019 08:03
Чучмек

Какие-то очередные мутные делишки. Главное в них - распорядиться бюджетными средствами и отхватить очередной сквер

6.11.2019 08:10
гость

А как отразится это решение на условиях для учебы учащихся в гимназии 22? Они будут сидеть на уроках под шум стройки под окнами? За время летних каникул такой объект построить невозможно!

6.11.2019 08:27
- гость -

И нет главной информации - назначение этих "пристроек".

6.11.2019 09:13
- гость -


6.11.2019 08:27
- гость -

И нет главной информации - назначение этих "пристроек".

Разве не это ??

О том, что застройщики намерены заняться пристройками к школам № 22 и № 42, еще летом 2018 года рассказывал вице-мэр Сергей Демин. Таким образом планировалось решить проблему необходимых мест в общеобразовательных учреждениях в центре, где вокруг старых школ стали появляться новые многоэтажки.

6.11.2019 09:21
- гость -

А где вокруг 42-й появились новые многоэтажки?

6.11.2019 09:53
гость

Сомнительно, что в гимназии 22 справятся с такой задачей в назначенный срок и без ущерба интересов учащихся. Даже ремонт спортивного зала стал проблемой. Из-за ремонта ученики с сентября не занимаются в спортзале, а вместо занятий физкультурой, пишут тесты о пользе таких занятий и смотрят мультфильмы про спорт.

6.11.2019 09:58
- гость -

за ядринцева уже начали застраивать многоэтажками частный сектор. гораздо правильнее и рациональнее заложить полноценную школу там.
увы, город не может позволить выкупить там землю, застройщик этого делать вообще не будут, поэтом к переполненной школе сделают пристройку. насколько это правильно? хрен его знает, сколько это даст новых помещений - непонятно, тем более для соединения надо будет каким-то помещением пожертвовать.

6.11.2019 09:59
- гость -

Из-за ремонта ученики с сентября не занимаются в спортзале

а стадион? два месяца тело и сухо было

6.11.2019 10:07
- гость -

к 42-й по утрам ездит много машин, не протолкнуться, кто проверит липовые прописки?

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