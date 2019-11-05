Госдума планирует запретить продавать смартфоны без российского ПО

Смартфоны, компьютеры и умные телевизоры без российского программного обеспечения могут запретить продавать, сообщает РИА "Новости".
Соответствующий документ был разработан депутатами Сергеем Жигаревым, Владимиром Гутеневым, Олегом Николаевым и Александром Ющенко. Он предусматривает обязательную установку российского ПО на отдельные виды устройств с 1 июля 2020 года. Перечень товаров, для которых установка будет обязательна, определит правительство.
Считается, что этот закон защитит права потребителей, а также поспособствует развитию рынка российских IT-компаний.
Госдума в первом чтении приняла законопроект.
Комментарии
а оно вообще есть, а оно конкурентоспособно без запретить другое?
месный, есть. И да, оно конкурентно способно, так как позволяет портировать ПО с ПК без особых проблем. (Наконец-то на смартфонах будет нормальный офис, нормальный плеер, и нормальный графический редактор.)
Но вот беда. Смарт-ТВ таких нет точно.