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Госдума планирует запретить продавать смартфоны без российского ПО

, ИА "Амител"
Законопроект принят в первом чтении
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Смартфоны, компьютеры и умные телевизоры без российского программного обеспечения могут запретить продавать, сообщает РИА "Новости".

Соответствующий документ был разработан депутатами Сергеем Жигаревым, Владимиром Гутеневым, Олегом Николаевым и Александром Ющенко. Он предусматривает обязательную установку российского ПО на отдельные виды устройств с 1 июля 2020 года. Перечень товаров, для которых установка будет обязательна, определит правительство. 

Считается, что этот закон защитит права потребителей, а также поспособствует развитию рынка российских IT-компаний. 

Госдума в первом чтении приняла законопроект. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

5.11.2019 22:16
месный

а оно вообще есть, а оно конкурентоспособно без запретить другое?

5.11.2019 23:56
Правдофил

месный, есть. И да, оно конкурентно способно, так как позволяет портировать ПО с ПК без особых проблем. (Наконец-то на смартфонах будет нормальный офис, нормальный плеер, и нормальный графический редактор.)
Но вот беда. Смарт-ТВ таких нет точно.

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