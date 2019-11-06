Во Львове уличному музыканту разбили гитару за песни на русском языке

В центре Львова неизвестные разбили гитару уличному музыканту за то, что он пел русскоязычные песни, сообщает РИА "Новости".
Инцидент произошел во время рейда украинских националистов. При этом представители организации утверждают, что инструмент разбили "неизвестные патриоты" еще до их прихода. Ранее эта организация уже устраивала рейды против уличных музыкантов, исполняющих песни на русском языке.
В августе Верховный суд Украины признал законным введение моратория на русский язык во Львовской области. Он запрещает все формы культурных произведений на русском языке: песни, фильмы, сериалы и прочее.
Комментарии
Ну это уже можно считать нормальным. Вот когда такие новости из Казахстана с Белоруссией придут, вот тогда беда. Это уже скоро будет. Не за горами то время когда и в Москве за песню на русском языке отоварят.
А у нас поют песни на украинском. Но на украинском, укронацимсты немного на другой хрени разговаривают
Вообще, конечно, уличный музыкант мужик. Это как в нацистской Германии на русском спеть. Хотя допускаю, что немцы бы ему ничего не сделали, возможно установили бы личность, если не Штирлиц, пусть поет. Типа, местный сумасшедший
6.11.2019 09:14
гость
В Немечии нормально поют. У меня знакомый аккордеонист туда мотался на заработки.
Правда, пробухивал потом всё.
Но фашистов на Украине нет...
на украинском, к сожалению, пока не так много песен
как вариант, можно перевести на украинский известные песни на русском, будет даже забавно