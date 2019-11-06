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Новости

Во Львове уличному музыканту разбили гитару за песни на русском языке

, ИА "Амител"
Сделали это националисты
Фото: 032.ua

Фото: 032.ua

В центре Львова неизвестные разбили гитару уличному музыканту за то, что он пел русскоязычные песни, сообщает РИА "Новости".

Инцидент произошел во время рейда украинских националистов. При этом представители организации утверждают, что инструмент разбили "неизвестные патриоты" еще до их прихода. Ранее эта организация уже устраивала рейды против уличных музыкантов, исполняющих песни на русском языке. 

В августе Верховный суд Украины признал законным введение моратория на русский язык во Львовской области. Он запрещает все формы культурных произведений на русском языке: песни, фильмы, сериалы и прочее. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

6.11.2019 09:04
- гость -

Ну это уже можно считать нормальным. Вот когда такие новости из Казахстана с Белоруссией придут, вот тогда беда. Это уже скоро будет. Не за горами то время когда и в Москве за песню на русском языке отоварят.

6.11.2019 09:11
гость

А у нас поют песни на украинском. Но на украинском, укронацимсты немного на другой хрени разговаривают

6.11.2019 09:14
гость

Вообще, конечно, уличный музыкант мужик. Это как в нацистской Германии на русском спеть. Хотя допускаю, что немцы бы ему ничего не сделали, возможно установили бы личность, если не Штирлиц, пусть поет. Типа, местный сумасшедший

6.11.2019 09:36
- гость -

6.11.2019 09:14
гость

В Немечии нормально поют. У меня знакомый аккордеонист туда мотался на заработки.
Правда, пробухивал потом всё.

6.11.2019 09:57
- гость -

Но фашистов на Украине нет...

6.11.2019 10:02
гiсть

на украинском, к сожалению, пока не так много песен
как вариант, можно перевести на украинский известные песни на русском, будет даже забавно

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