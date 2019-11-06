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Новости

Путин раскритиковал министра высшего образования Котюкова за русский язык

, ИА "Амител"
Министр не смог ни объяснить ситуацию, ни высказать собственное мнение
Молодого министра Котюкова ранее критиковали за маленькие амбиции / Фото: Zen.yandex.ru

Молодого министра Котюкова ранее критиковали за маленькие амбиции / Фото: Zen.yandex.ru

Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова в связи с ситуацией с распределением квот в магистратуру на специальность учителя русского языка, пишут "Ведомости".

Путин попросил Котюкова прокомментировать слова профессора Воронежского государственного университета Людмилы Кольцовой о сокращении набора на филологические факультеты в государственных вузах. По ее словам, при требовании министерства формировать группу магистратуры из 12 человек на бюджетников выделяется лишь шесть мест.

Услышав жалобы, президент пришел к выводу, что в результате сформировать группы невозможно и вскоре некому будет работать учителями русского языка.

Котюков не смог объяснить ситуацию. Тогда Путин попросил его озвучить собственное мнение, однако министр не сделал и этого.

"Своего мнения у вас нет", – сказал Путин и отметил, что существующая система, предусматривающая разделение на бакалавриат и магистратуру, не подходит для подготовки учителей русского языка.

"Наведите порядок, посмотрите, что реально в жизни происходит! Вносите изменения, потом доложите мне, как вы там изменили. Потому что это же просто смешно", – обратился президент к министру.

Михаил Котюков возглавил Министерство науки и высшего образования в мае 2018 года. До этого он руководил Федеральным агентством научных организаций, созданным при реформе РАН для управления академическим имуществом. Это не первые серьезные претензии к Котюкову на посту министра. Так, в апреле 2019 года председатель Совфеда Валентина Матвиенко во время правительственного часа раскритиковала Котюкова за недостаток амбиций. По ее словам, министр и сам не знает, каких прорывных достижений Россия добьется к 2025 году. Михаил Михайлович Котюков родился 21 декабря 1976 года в Красноярске. 13 июня 2012 года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении Котюкова заместителем министра финансов России. А осенью 2013 года Медведев назначил Котюкова руководителем Федерального агентства научных организаций – структуры, которая сыграла важную роль в реформировании Российской академии наук.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

6.11.2019 11:47
- гость -

Боиться ответить. Этот тот случай, когда всё равно огребёшь ни за что.

6.11.2019 11:52
- гость -

Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении Котюкова заместителем министра финансов России
Так он что, бухгалтер? Поставили образованием рулить?

6.11.2019 11:56
- гость -

Самое главное - умеет правильные кнопочки нажимать и в нужный момент головой кивать...

6.11.2019 12:07
- гость -

если государство отходит от всех дел в стране кроме сбора налогов, то так и будет, всё станет коммерческим...
а президенту на этой волне не хочется баллы терять, вот он и дрючит своих ставленников - для вида своей работы, для картинки, для нас...

6.11.2019 12:11
- гость -

Президент требует качественной работы от людей выбранных на посты, а ее нет. Везде рука руку моет, а работать нЕкому.

6.11.2019 12:12
- гость -

Имитация озабоченности.

6.11.2019 12:23
Гость +

Всё идёт по плану. Образование, медицину ВАЛЯТ намерено...

6.11.2019 12:50
- гость -

А чего он нарисовал на заседании?

6.11.2019 12:51
- гость -

Сами разрешили недоспециалистам идти работать.

6.11.2019 13:11
- гость -

Нужно разгонять всех медведевских " цифровых экономизаторов"и ставить министрами крепких хозяйственников. Стыдно было смотреть как на простой прямой вопрос это чудо с умным видом плело красивую речь ни о чём, но с применением массы красивых западных слов. Приходит во власть подросшее поколение трепачей.

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