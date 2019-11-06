Путин раскритиковал министра высшего образования Котюкова за русский язык

Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова в связи с ситуацией с распределением квот в магистратуру на специальность учителя русского языка, пишут "Ведомости".
Путин попросил Котюкова прокомментировать слова профессора Воронежского государственного университета Людмилы Кольцовой о сокращении набора на филологические факультеты в государственных вузах. По ее словам, при требовании министерства формировать группу магистратуры из 12 человек на бюджетников выделяется лишь шесть мест.
Услышав жалобы, президент пришел к выводу, что в результате сформировать группы невозможно и вскоре некому будет работать учителями русского языка.
Котюков не смог объяснить ситуацию. Тогда Путин попросил его озвучить собственное мнение, однако министр не сделал и этого.
"Своего мнения у вас нет", – сказал Путин и отметил, что существующая система, предусматривающая разделение на бакалавриат и магистратуру, не подходит для подготовки учителей русского языка.
"Наведите порядок, посмотрите, что реально в жизни происходит! Вносите изменения, потом доложите мне, как вы там изменили. Потому что это же просто смешно", – обратился президент к министру.
Михаил Котюков возглавил Министерство науки и высшего образования в мае 2018 года. До этого он руководил Федеральным агентством научных организаций, созданным при реформе РАН для управления академическим имуществом. Это не первые серьезные претензии к Котюкову на посту министра. Так, в апреле 2019 года председатель Совфеда Валентина Матвиенко во время правительственного часа раскритиковала Котюкова за недостаток амбиций. По ее словам, министр и сам не знает, каких прорывных достижений Россия добьется к 2025 году. Михаил Михайлович Котюков родился 21 декабря 1976 года в Красноярске. 13 июня 2012 года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении Котюкова заместителем министра финансов России. А осенью 2013 года Медведев назначил Котюкова руководителем Федерального агентства научных организаций – структуры, которая сыграла важную роль в реформировании Российской академии наук.
Комментарии
Боиться ответить. Этот тот случай, когда всё равно огребёшь ни за что.
Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении Котюкова заместителем министра финансов России
Так он что, бухгалтер? Поставили образованием рулить?
Самое главное - умеет правильные кнопочки нажимать и в нужный момент головой кивать...
если государство отходит от всех дел в стране кроме сбора налогов, то так и будет, всё станет коммерческим...
а президенту на этой волне не хочется баллы терять, вот он и дрючит своих ставленников - для вида своей работы, для картинки, для нас...
Президент требует качественной работы от людей выбранных на посты, а ее нет. Везде рука руку моет, а работать нЕкому.
Имитация озабоченности.
Всё идёт по плану. Образование, медицину ВАЛЯТ намерено...
А чего он нарисовал на заседании?
Сами разрешили недоспециалистам идти работать.
Нужно разгонять всех медведевских " цифровых экономизаторов"и ставить министрами крепких хозяйственников. Стыдно было смотреть как на простой прямой вопрос это чудо с умным видом плело красивую речь ни о чём, но с применением массы красивых западных слов. Приходит во власть подросшее поколение трепачей.