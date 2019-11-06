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Депутату АКЗС Андрею Волкову дали 5 лет колонии и взяли под стражу в зале суда

, ИА "Амител"
Такое решение вынес Центральный районный суд города Барнаула
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Депутат АКЗС Андрей Волков приговорен к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда, сразу же после оглашения приговора, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края. Центральный районный суд Барнаула вынес приговор 6 ноября 2019 года. Кроме того, депутат обязан выплатить штраф в сумме 300 тысяч рублей и лишен права в течение двух лет заниматься коммерческой деятельностью в сфере ЖКХ.

За что осудили Андрея Волкова?

Волкова обвинили в присвоении и растрате денежных средств, совершенном группой лиц по предварительному сговору и с использованием своего служебного положения. Речь идет о статье 160 ч. 4 Уголовного кодекса РФ.

По версии следствия, депутат являлся учредителем управляющей компании ООО "Прогресс Плюс" и присваивал деньги жильцов многоквартирных домов и собственников нежилых помещений, которые те перечисляли в счет оплаты услуг ЖКХ. Следователи выяснили, что "дополнительный заработок" Волков имел в течение четырех лет: с  2012 по 2016 год.

С кем действовал Волков?

Суд установил, что Волков действовал совместно с директором управляющей организации. Они присваивали деньги, а потом перечисляли их на счета подконтрольных организаций. В дальнейшем деньгами "коллеги" распоряжались по собственному усмотрению. Общая сумма ущерба составила около 43 миллионов рублей, пояснила помощник прокурора Центрального района Барнаула Маргарита Мельникова.

Какое наказание дали директору УК?

Суд приговорил директора управляющей компании к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.

Уголовное дело в отношении женщины было выделено в отдельное производство: она заключила досудебное соглашение о сотрудничестве.

Андрей Волков был избран депутатом АКЗС в 2016 году по одномандатному избирательному округу № 26 от "Единой России". После возбуждения уголовного дела его лишили членства во фракции и он перешел в лагерь оппозиции.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

6.11.2019 11:40
djusha67

Сочувствую...Прекрасный барабанщик...

6.11.2019 11:50
Митенька ржевский

Боцмана посадили, при том, что всякие деятели из МУП "Дорожник" и ДЕЗ-2 Ленинского района всё ещё на свободе.Странно как...

6.11.2019 11:50
- гость -

ага, отставной козы барабанщик...

6.11.2019 11:52
Леня

И мандат сложил...

6.11.2019 11:57
технарь

сколько веревочке не виться, всё равно в петлю совьется

6.11.2019 11:57
- гость -

а возместить ущерб - не судьба? 43 миллиона стырил - и триста тысяч штрафа! Воруй- не хочу!

6.11.2019 12:02
- гость -

С начала 2000-х шел к этому, под бандитами ходил

6.11.2019 12:02
Митенька ржевский

Щитоводы, поЩЩитайте-ка, сколько стырили в ДЕЗ-2 за 10 лет, если каждые полгода перерегистрировали подрядные организации и постоянно меня их дислокации? При этом НИЧЕГО не делая в плане ремонтов?

6.11.2019 12:02
- гость -

Теперь мыло нельзя ронять ни при каких обстоятельствах.

6.11.2019 12:07
- гость -

Вот интересно, а почему по таким делам не требуют уплату налога на прибыль? Как бы там ни было, заставили вернуть или нет ворованные деньги, но прибыль с оборота то получена...

6.11.2019 12:14
- гость -

43 ляма срок шесть лет чуть больше 7 в год делим на 12 итого в месяс почти 600 тыс .... где что надо подписать ???

6.11.2019 12:35
- гость -

Типичная едрисня...

6.11.2019 12:37
- гость -

гость 12:07
Они воруют не с прибылей, это бы куда ни шло, они воруют с убытков.

6.11.2019 12:39
Песня

"Прекрасный барабанщик.."
-----
"Просто человек, просто человек, просто человек, человек-говно..."(с)

6.11.2019 12:54
- гость -

Сажайте, сажайте, всех не пересажаете!
На теплые места придут другие. Вон их сколько - целый путинятник развели.

6.11.2019 13:10
- гость -

Он слишком мало украл, поэтому и посадили. Надо было миллиарды красть тогда не посадили бы

6.11.2019 13:11
- гость -

Во как.

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