Зарплаты учителей в Алтайском крае самые низкие в Сибирском федеральном округе

Заработная плата учителей в Алтайском крае по итогам первых девяти месяцев составила 24,5 тысячи рублей в месяц. Это меньше, чем в других регионах Сибирского федерального округа. Согласно данным, опубликованных Росстатом, в целом по стране средняя зарплата педагогов в общеобразовательных организациях составила 40,337 тысячи рублей.
При этом самые высокие зарплаты у учителей на Чукотке (99 тыс. руб.), в Ямало-Ненецком автономном округе (97,5 тыс. руб.) и Москве (97,2 тыс. руб.).
Самые низкие – на Северном Кавказе. Так, в Кабардино-Балкарии учителя получают 22 139 рублей, в Карачаево-Черкесии – 22 203, Ингушетии – 22 291 и Дагестане – 23 046.
Чуть больше учителям платят в Ивановской области – 23 897 рублей, в Чечне – 23 929 и Мордовии – 24 434.
Затем в рейтинге зарплат расположился Алтайский край.
Добавим, в Республике Алтай зарплата педагогов 27,7 тысячи рублей. В Новосибирской области – 33 тысячи, в Красноярске – 41 тысяча.
Накануне президент России Владимир Путин провел заседание президентского Совета по русскому языку. На заседании в числе прочего обсуждался недостаток учителей в сельских районах. В частности, глава государства высказался и о школе Алтайского края, где нет учителя и дети вынуждены каждый день ездить в соседнее село. Владимир Путин призвал региональные власти больше уделять внимание образованию и доводить зарплату педагогов до средней по региону и выше.
Комментарии
Есть чем гордиться краевой администрации.Не зря свою зарплату получают.
Владимир Путин призвал региональные власти больше уделять внимание образованию и доводить зарплату педагогов до средней по региону и выше.
Ну и?????