В Алтайском крае завершили первый этап реконструкции Белоярской крепости

В Алтайском крае полным ходом идет реконструкция Белоярской крепости, расположенной недалеко от Барнаула, сообщает ГТРК "Алтай". Башни и частокол сделаны из цельных бревен сосны и без гвоздей – по старинным технологиям.
Вскоре в крепости появится еще три башни, частокол и здания для ремесел, а вокруг планируют сделать парк, чтобы проводить праздники и реконструкции. Также откроют кафе и музейную комнату, часть экспонатов в которую уже начали привозить. Копии пушек отлили по заказу на Бийском заводе, одежду делали на заказ.
На строительство крепости был выигран грант три миллиона рублей, еще 1,5 млн собрали с помощью пожертвований. Сейчас Белоярская крепость принимает первые экскурсии от желающих прогуляться в XVIII век.
Ранее сообщалось, что реконструкция не предполагает капитального строительства и устройства фундаментов, проведения коммуникаций. Она будет произведена только с использованием технологий и инструментов, доступных в начале XVIII века.
В обязанности гарнизона Белоярской крепости входила охрана границы, защита русских поселений вблизи крепости, разведка, обеспечение внутреннего порядка на подведомственной территории, поддержание путей сообщения, организация связи и внешнеполитическое представительство Российского государства. Гарнизон Белоярской крепости был постоянным и в основном состоял из беломестных казаков Бердского острога.
Последнее упоминание в документах о Белоярской крепости относится к 1759 году. На карте, датированной 1771 годом, ее уже нет, но показано село Белоярское на месте современного Белоярска, недалеко от слияния Большой и Малой Черемшанок. Ориентировочно крепость разобрали в 1763 году.
Комментарии