Меньше месяца осталось до срока уплаты имущественных налогов

Заплатить имущественные налоги и налог на доходы физических лиц необходимо не позднее 2 декабря 2019 года. Всего в этом году налогоплательщики Алтайского края должны уплатить в казну 3,7 млрд рублей имущественных налогов. Из них 1,8 млрд рублей приходится на транспортный налог, 1,1 млрд рублей – налог на имущество, 688 млн рублей – налог на землю.
"Мы рекомендуем не откладывать погашение налоговых обязательств на последние числа, особенно если возникли какие-либо вопросы по исчислению налогов. Записаться на прием в инспекцию можно предварительно с помощью сервиса "Онлайн запись на прием в налоговый орган" на официальном сайте ведомства, тем самым избавив себя от необходимости ожидания в очереди", – комментирует начальник отдела работы с налогоплательщиками Татьяна Малютина.
Удобнее и быстрее всего оплатить налоги онлайн. Это можно сделать с помощью сервисов сайта ФНС России "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" и "Заплати налоги", с помощью единого портала Госуслуг или
мобильного приложения "Налоги физического лица". Также имущественные налоги можно оплатить в отделениях банков, банкоматах кредитных организаций, почтовых отделениях.
Для пользователей "Личного кабинета физического лица", за исключением тех, кто заявил о желании получать бумажную версию, уведомление в электронном виде размещено в сервисе. В случае неполучения налогового уведомления необходимо обратиться в ближайшую налоговую инспекцию или позвонить на горячую линию ФНС по телефону: 8-800-222-22-22.
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Материалы разработаны в рамках Проекта Министерства финансов Российской Федерации "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" и государственной программы Алтайского края "Повышение уровня финансовой грамотности населения в Алтайском крае".
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