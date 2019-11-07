Детям в Китае запретили играть в онлайн-игры ночью

Несовершеннолетние в Китае не смогут играть в компьютерные игры с 10 вечера до 8 утра, сообщает канал "360".

Помимо запрета на игры в ночное время власти Китая ограничили количество игрового времени днем: полтора часа в будние дни и три часа в выходные. Для отслеживания на игровых платформах будут установлены специальные индикаторы.

Кроме того, геймеров в возрасте от 8 до 16 лет ограничили в донатах. На игровые кошельки можно будет положить не более 200 юаней в месяц. Игроки от 16 до 18 лет смогут в тот же период положить на счет только 400 юаней при условии, что в неделю будет вноситься не больше 100 юаней.

Предполагается, что эти меры смогут поспособствовать созданию "чистого интернет-сообщества" и защитят психическое здоровье школьников.