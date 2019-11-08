Росстат впервые назвал число россиян, ведущих здоровый образ жизни

В России каждый восьмой житель придерживается здорового образа жизни, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.

Выяснилось, что доля таких россиян составила 12%. Больше всего переживающих за свое здоровье в Ингушетии – 48,8%. На втором месте – Крым (29,2%), на третьем – Адыгея (28,8%).

Аутсайдером стал Чукотский автономный округ – там людей, придерживающихся здорового образа жизни, всего 0,4%. Также в конце рейтинга оказалась Тува (1,1%), Ненецкий автономный округ (2,1%), Хабаровский край (2,2%) и Забайкальский край с 3,3%.

Стоит отметить, что Республика Алтай также оказалась внизу списка. Там 4,5% населения заботятся о своем здоровье.

В Росстате сообщили, что "здоровый показатель" по регионам был включен в Федеральный план статистических работ в конце 2018 года в рамках исполнения нацпроекта "Демография". Бюджет проекта составляет 3,11 трлн рублей, его реализация предполагает увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, а также рост ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет.

В декабре 2018 года ВЦИОМ подсчитал, что правильно питаются лишь 37% россиян, а регулярно занимаются спортом 39%.

Согласно методике расчета, ведущим здоровый образ жизни считается некурящий человек, потребляющий ежедневно не менее 400 граммов фруктов и овощей и не более пяти грамм соли, а также занимающийся адекватной физической активностью. При этом употребление алкоголя допускается в пределах 168 граммов чистого этанола в неделю для мужчин и не более 84 граммов для женщин.