"Кто-то слишком много ест": мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота

Мужчина, который через Москву возвращался из Риги в родной Владивосток, в аэропорту Шереметьево столкнулся с неожиданной проблемой: на регистрации его заставили взвесить кота, летевшего вместе с хозяином, и оказалось, что тот на два килограмма больше разрешенных восьми. Эту историю поведал на своей странице в "Фейсбуке" сам пассажир.

Досмотр в рижском аэропорту мужчина и его кот прошли без проблем. "На взлете и посадке Виктору (коту, – прим. ред.) было хреновато от перепада давления, и я весь полет закрывал ему уши и вытирал слюни, которые текли ручьями по всему коту, моим рукам и переноске. На ветконтроле в паспорт Виктора был поставлен штамп, что Родина официально его приняла, и мы отправились регистрироваться на рейс Москва – Владивосток", – пишет пассажир.

И там-то им попалась очень ответственная сотрудница, которая выяснила, что кот слишком толстый и должен отправиться в багаж.

"На все попытки объяснить, что кот живым не долетит 8 часов в багаже и будет каждую ночь являться ей в кошмарах до конца жизни, она отвечала, что у нее правила, и брать на себя ответственность за два лишних килограмма Виктора в салоне самолета она не собирается", – написал мужчина.

Ему пришлось сдать билет. Но он придумал план: с помощью друзей в соцсети он нашел в Москве похожего, но более стройного кота, который спокойно и прошел "фейсконтроль". Правда, уже по другому билету.

"Операция по подмене толстого кота Виктора на миниатюрную кошечку Фиби прошла успешно: весы показали допустимую норму, а сотрудница авиакомпании любезно выдала посадочный, пожелав счастливого полета", – написал счастливый хозяин кота.

Добрались хорошо.