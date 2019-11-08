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Новости

Пошли к соседям: "Мария-Ра" построит крупный логистический центр в Кемерове

, ИА "Амител"
Компания вложит 2 млрд рублей в новый проект
Сергей Цивилев и Евгений Ракшин / Фото: администрация Кемеровской области

Сергей Цивилев и Евгений Ракшин / Фото: администрация Кемеровской области

Евгений Ракшин, совладелец компании "Мария-Ра" и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев подписали соглашение, по которому алтайский ретейлер построит в соседнем регионе крупный логистический центр за 2 млрд рублей, сообщает сайт правительства Кузбасса.

Центр будет площадью 25 тыс. кв. метров. Реализация проекта позволит создать около 800 новых рабочих мест.

Сергей Цивилев сообщил, что ввод нового объекта запланирован на 2021 год, к 300-летию открытия Кузбасса.

"Центр будет оборудован по последнему слову техники, с применением современного программного обеспечения. Его реализация даст возможность кузбасским производителям распространять свою продукцию через сеть "Мария-Ра" не только в нашей области, но и в других регионах Сибири – в пяти субъектах. А кузбассовцы смогут покупать более свежую продукцию", – отметил губернатор.

Евгений Ракшин подчеркнул, что выбор под размещение центра именно Кемеровской области объясняется двумя факторами: удобным географическим расположением – в центре Сибири, а также заинтересованностью властей региона в реализации инвестпроектов.

Ранее руководитель филиала "Марии-Ра" по Кемеровской области Кирилл Кнорр говорил, что среднесуточный грузооборот в новом центре прогнозируется на уровне 6 тыс. палето-мест, объем единовременного хранения – 16 тыс. палето-мест.

По данным amic.ru, "Мария-Ра" могла выбрать Кемерово еще и с той точки зрения, что расположение центра здесь дает выход на рынок Красноярского края.

Сейчас крупнейший распределительный центр компании "Мария-Ра" работает в Новоалтайске. Его запустили в 2011 году. Цена этого проекта составила 1,7 млрд рублей. Сейчас это крупнейший логистический центр в Сибирском округе – 41,4 тыс. кв. метров.

Автор:
Елена Маслова Редактор

Комментарии

8.11.2019 16:59
- гость -

С Кузбасса в Красноярск?

8.11.2019 17:23
- гость -

С Кузбасса в Красноярск?

Это если их пустят ещё туда.

8.11.2019 17:24
dss

С Кузбасса в Красноярск? ну да... карту автодорог открой ..

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