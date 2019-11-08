Пошли к соседям: "Мария-Ра" построит крупный логистический центр в Кемерове

Евгений Ракшин, совладелец компании "Мария-Ра" и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев подписали соглашение, по которому алтайский ретейлер построит в соседнем регионе крупный логистический центр за 2 млрд рублей, сообщает сайт правительства Кузбасса.

Центр будет площадью 25 тыс. кв. метров. Реализация проекта позволит создать около 800 новых рабочих мест.

Сергей Цивилев сообщил, что ввод нового объекта запланирован на 2021 год, к 300-летию открытия Кузбасса.

"Центр будет оборудован по последнему слову техники, с применением современного программного обеспечения. Его реализация даст возможность кузбасским производителям распространять свою продукцию через сеть "Мария-Ра" не только в нашей области, но и в других регионах Сибири – в пяти субъектах. А кузбассовцы смогут покупать более свежую продукцию", – отметил губернатор.

Евгений Ракшин подчеркнул, что выбор под размещение центра именно Кемеровской области объясняется двумя факторами: удобным географическим расположением – в центре Сибири, а также заинтересованностью властей региона в реализации инвестпроектов.

Ранее руководитель филиала "Марии-Ра" по Кемеровской области Кирилл Кнорр говорил, что среднесуточный грузооборот в новом центре прогнозируется на уровне 6 тыс. палето-мест, объем единовременного хранения – 16 тыс. палето-мест.

По данным amic.ru, "Мария-Ра" могла выбрать Кемерово еще и с той точки зрения, что расположение центра здесь дает выход на рынок Красноярского края.

Сейчас крупнейший распределительный центр компании "Мария-Ра" работает в Новоалтайске. Его запустили в 2011 году. Цена этого проекта составила 1,7 млрд рублей. Сейчас это крупнейший логистический центр в Сибирском округе – 41,4 тыс. кв. метров.