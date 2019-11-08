Песков оценил сценарии развития России "от Макрона"

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о нескольких вариантах дальнейшего развития России оценили в Кремле, пишет "Российская газета".

"Эти заявления выгодно отличаются от различных поверхностных русофобских апокалиптических сценариев, которые нередко можно прочитать и услышать в разных экспертных кругах", — сказал Песков на брифинге для журналистов.

По его словам, Макрон представил гораздо более вдумчивый подход, который импонирует российской стороне и президенту. Он подчеркнул, что Владимир Путин высоко ценит отношения с главой Франции, а также их совместные дискуссии по двусторонним отношениям и региональным вопросам.

Между тем, как отметил Песков, варианты развития России выбирает все-таки Путин: "Сценарий нашего развития — это тот сценарий, который выбирает президент, которому делегировали это право люди на выборах подавляющим большинством голосов".

"Президент вместе с правительством осуществляет развитие нашего государства и, конечно, там есть все элементы, о которых говорил Макрон", — добавил Песков.

Ранее президент Франции озвучил три сценария развития РФ. Один из них поможет восстановить статус супердержавы, опираясь лишь на собственные силы. Однако, по мнению Макрона, сделать это будет крайне сложно, поскольку России недостаточно экономической мощи и численности населения.