Чубайс назвал жителей СССР идиотами и лентяями

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс осудил большое количество жителей Советского союза, особенно подверженных пропаганде. Об этом он рассказал в документальном фильме Алексея Пивоварова "Гибель империи".
"Вся страна, за исключением нескольких сотен тысяч идиотов, понимала, что все выстроено на лжи. От начала и до конца. Включая эту утреннюю зорьку для пионеров. Когда слышишь бодрым голосом: "Дети, собирайтесь в школу, сегодня у вас будет утренний субботник!" Какой субботник? Приходишь на работу, а у тебя занятия по марксизму и ленинизму", — сказал Чубайс.
По его словам, каждый день начинался с вранья, сказанного омерзительным голосом советских дикторов: "Которые радуют наших телезрителей новыми трудовыми успехами. А после этого заходишь в магазин и видишь там гнилую капусту, а вечером включаешь новую программу "Время". Эта глубина вранья была такой... это дети понимали... это понимали все".
Также он подчеркнул, что советские граждане были лентяями. Отношение их к труду он описали следующими словами: "Пускай работает железная пила, не для работы меня мама родила".
Чубайс уверен, что все проблемы Союза начались с крестьянства и руководства СССР. "В моей жизни ничего омерзительнее, чем поздняя советская власть, не случалось", — заключил глава "Роснано".
Комментарии
Редкий случай, но я с ним в этом согласен.
О как, сам признался что он идиот и лентяй.
Не фанат всей этой братии, но в отношении совка все сказано верно.
Про пионерскую зорьку.По радио передают:"Дети,собирайтесь в школу,у вас будет утренний субботник."Оказывается,радиопередача выходила в эфир по субботам и до начала первой смены(до 8-ми часов)).Так-то сам чубайс живёт не по лжи,просто видимо на этот раз он перед интервью обкурился.
О как, сам признался что он идиот и лентяй.
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Вряд ли.Скорее всего он сам себя считает ярким брильянтом,пролежавшим лучшие годы в совке )
Да вся страна была лживая, и только честнейшие люди Чубайс и Гайдар справедливо провели приватизацию в стране. Справедливо отдали по бросовым ценам все предприятия, и народ осчасливили милиардами ....обещаний.
Заходишь в магазин и видишь там гнилую капусту...Глубина вранья просто поражает.В смысле глубина вранья дикторов программы "Время".
И сейчас все на лжи
И подобрали-то дикторов во всесоюзные радио и телевидения сплошь с омерзительными голосами.И все это замечали кроме сотен тысяч идиотов.
Прав Петр Первый!!! Увидел рыжего - убей двух!!!
А сейчас с утра по радио и ТВ - волочковы раздвигают ноги, педофилы насилуют и убивают детей, наркоманки рожают и выбрасывают детей в мусорку. Не помню кто сказал, что в СССР пропагандировалось 80 % удобной правды, а 20 % неудобной замалчивалось. А пришли чубайсы и, вытащив на свет эти 20 %, объявили их за 100. Рыжий чётко отрабатывает поставленную перед ним задачу - развал России. Для этого нужно постоянно вбивается в голову, что и страна, и народ - никчёмные, и только под руководством дядюшки Сэма разбитая на 15-20 частей Россия может добиться счастливой жизни.Глядя на это очень хорошо понимаю что было в стране в 37-м году, и что было бы в 41-м, если б не было 37-го.
Готов лично придавить этого клопа-паразита.
+100
клопов нужно показывать , чтобы люди знали паразитов в лицо. а этот сам выставляется
Все что сейчас хоть что то производит в России создано в СССР! И чем же он так плох, тот союз??? Мысленно, уберите из жизни все советское (как мне тут заявили в соседней ветке - не нравится не смотри), так вот не смотрите на созданное в СССР и перед вами откроется голая степь... А ведь это строили и делали, и так жили наши предки, для того что бы после них жили, а мы их хаим? Нельзя забывать наследие!!! Выводы делать нужно, но не обвинять.
Наступает его год! Год крысы. Поэтому ему можно все что хочет говорить...