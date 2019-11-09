Суббота, 9 Ноябрь, 11:30

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,73
€ 70,42
Обь
160см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год-2020Ремонт и дизайнГород. Слушай!
Новости

Чубайс назвал жителей СССР идиотами и лентяями

, ИА "Амител"
Экс-министр финансов уверен, что все проблемы СССР начались с крестьянства и руководства

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс осудил большое количество жителей Советского союза, особенно подверженных пропаганде. Об этом он рассказал в документальном фильме Алексея Пивоварова "Гибель империи".

"Вся страна, за исключением нескольких сотен тысяч идиотов, понимала, что все выстроено на лжи. От начала и до конца. Включая эту утреннюю зорьку для пионеров. Когда слышишь бодрым голосом: "Дети, собирайтесь в школу, сегодня у вас будет утренний субботник!" Какой субботник? Приходишь на работу, а у тебя занятия по марксизму и ленинизму", — сказал Чубайс.

По его словам, каждый день начинался с вранья, сказанного омерзительным голосом советских дикторов: "Которые радуют наших телезрителей новыми трудовыми успехами. А после этого заходишь в магазин и видишь там гнилую капусту, а вечером включаешь новую программу "Время". Эта глубина вранья была такой... это дети понимали... это понимали все".

Также он подчеркнул, что советские граждане были лентяями. Отношение их к труду он описали следующими словами: "Пускай работает железная пила, не для работы меня мама родила".

Чубайс уверен, что все проблемы Союза начались с крестьянства и руководства СССР. "В моей жизни ничего омерзительнее, чем поздняя советская власть, не случалось", — заключил глава "Роснано".

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

9.11.2019 10:04
Олег

Редкий случай, но я с ним в этом согласен.

9.11.2019 10:10
Гость

О как, сам признался что он идиот и лентяй.

9.11.2019 10:13
- гость -

Не фанат всей этой братии, но в отношении совка все сказано верно.

9.11.2019 10:16
- гость -

Про пионерскую зорьку.По радио передают:"Дети,собирайтесь в школу,у вас будет утренний субботник."Оказывается,радиопередача выходила в эфир по субботам и до начала первой смены(до 8-ми часов)).Так-то сам чубайс живёт не по лжи,просто видимо на этот раз он перед интервью обкурился.

9.11.2019 10:19
- гость -

О как, сам признался что он идиот и лентяй.
---------------------------------------
Вряд ли.Скорее всего он сам себя считает ярким брильянтом,пролежавшим лучшие годы в совке )

9.11.2019 10:20
- гость -

Да вся страна была лживая, и только честнейшие люди Чубайс и Гайдар справедливо провели приватизацию в стране. Справедливо отдали по бросовым ценам все предприятия, и народ осчасливили милиардами ....обещаний.

9.11.2019 10:23
- гость -

Заходишь в магазин и видишь там гнилую капусту...Глубина вранья просто поражает.В смысле глубина вранья дикторов программы "Время".

9.11.2019 10:24
- гость -

И сейчас все на лжи

9.11.2019 10:27
- гость -

И подобрали-то дикторов во всесоюзные радио и телевидения сплошь с омерзительными голосами.И все это замечали кроме сотен тысяч идиотов.

9.11.2019 10:35
Гость

Прав Петр Первый!!! Увидел рыжего - убей двух!!!

9.11.2019 10:50
- гость -

А сейчас с утра по радио и ТВ - волочковы раздвигают ноги, педофилы насилуют и убивают детей, наркоманки рожают и выбрасывают детей в мусорку. Не помню кто сказал, что в СССР пропагандировалось 80 % удобной правды, а 20 % неудобной замалчивалось. А пришли чубайсы и, вытащив на свет эти 20 %, объявили их за 100. Рыжий чётко отрабатывает поставленную перед ним задачу - развал России. Для этого нужно постоянно вбивается в голову, что и страна, и народ - никчёмные, и только под руководством дядюшки Сэма разбитая на 15-20 частей Россия может добиться счастливой жизни.Глядя на это очень хорошо понимаю что было в стране в 37-м году, и что было бы в 41-м, если б не было 37-го.

9.11.2019 11:00
- гость -

Готов лично придавить этого клопа-паразита.

9.11.2019 11:04
- гость -

+100

9.11.2019 11:07
- гость -

клопов нужно показывать , чтобы люди знали паразитов в лицо. а этот сам выставляется

9.11.2019 11:08
- гость -

Все что сейчас хоть что то производит в России создано в СССР! И чем же он так плох, тот союз??? Мысленно, уберите из жизни все советское (как мне тут заявили в соседней ветке - не нравится не смотри), так вот не смотрите на созданное в СССР и перед вами откроется голая степь... А ведь это строили и делали, и так жили наши предки, для того что бы после них жили, а мы их хаим? Нельзя забывать наследие!!! Выводы делать нужно, но не обвинять.

9.11.2019 11:11
- гость -

Наступает его год! Год крысы. Поэтому ему можно все что хочет говорить...

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< ноябрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30   
11:18
Горящую на трех гектарах траву потушили в километре от алтайского села 0
10:39
Три поселка в Барнауле остались без электричества в результате аварии 0
10:19
Жителя Рубцовска разыскивают за попытки снять деньги с найденных банковских карт 1
09:56
Чубайс назвал жителей СССР идиотами и лентяями 16
09:27
Республика Алтай заняла второе место в России по уровню сокращения врачей 4
08:44
В Рубцовске забыли повесить знак на пешеходном переходе возле школы 0
08:28
Игоря Верника увезли в больницу с репетиции спектакля в Москве 0
07:58
Правила расчета тарифа на вывоз мусора изменятся в России 1
07:48
У жителей Алтая может перестать показывать ТВ. Как этого избежать и в чем причины 4
07:39
В Барнауле сбили мужчину на дороге, где раньше был пешеходный переход 6
07:23
На месте коррекционного детсада в центре Барнаула построят крупный объект 7
07:01
Алтайский край прирос горожанами, оставаясь самым сельским регионом в Сибири 3
06:45
Ярмарка, КВН и театры. Куда сходить в Барнауле на выходных 9 и 10 ноября 0
06:32
Главный символ немецкого раздора: фотохроники Берлинской стены 0
06:22
Перед первыми морозами в Алтайском крае будут идти дожди 3
06:14
В чем встречать год Крысы, чтобы не быть серой мышкой 9
06:02
Поехали: на Чуйском тракте открыли мост через Чумыш за 3 миллиарда 1
23:49
Суд взыскал с полковника ФСБ Черкалина более шести миллиардов рублей 3
22:51
СК возбудил уголовное дело против криминального авторитета Вити 2
22:22
Томенко позвал целеустремленных в Молодежное правительство Алтайского края 5
21:51
Двойное убийство произошло в Барнауле. СК возбудил уголовное дело 0
21:29
Россиянам рассказали, что формирует их отношение к полиции 6
20:43
Фотографии алтайского маральника и лебедей стали одними из лучших на фестивале природы 0
20:01
Песков оценил сценарии развития России "от Макрона" 0
19:39
В Барнауле пожар тушили через соседний дом из-за запертых ворот на дороге 6
19:18
Новосибирцы отправились в путешествие по Африке на своих машинах 1
18:51
Васильева пожаловалась на нехватку в школах молодых учителей 13
18:24
Порывы ветра, гололед и первый мороз: какой будет погода на выходных в Алтайском крае 1
18:11
Останки с размытого кладбища алтайского села перезахоронили в соседней деревне 0
18:01
Песков прокомментировал возможный запрет "Википедии" в России 7
17:47
Сбербанк представил самый мощный в России суперкомпьютер 3
17:35
Экс-руководителя "Сибэнергомаша" подозревают в мошенничестве на 800 млн рублей 9
17:16
Эрнст уверен, что переход России на цифровое ТВ может оказаться бесполезной затеей 11
17:07
Вспыльчивая и много пьющая: знакомые описали бийчанку, убившую 11-месячную дочь 5
16:52
Бывший владелец "Сибэнергомаш" арестован по подозрению в мошенничестве 0
16:48
Пошли к соседям: "Мария-Ра" построит крупный логистический центр в Кемерове 6
16:32
Никаких полномочий. Справедливороссы обсудили проблемы сельских депутатов 0
16:22
В соцсетях смеются над возможной статьей для подростков, укравших жвачку в "Марии-Ра" 8
16:17
Умер козел Тимур, друживший с тигром Амуром 10
16:02
Росгвардия разработала два новых знака различия с орлом и скрепами 9
15:51
Топ лучших аудиокурсов для изучения английского с нуля 0
15:49
В Екатеринбурге после массовой драки подростков скончалась девушка 10
15:37
"Кто-то слишком много ест": мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота 9
15:29
Упреки и популизм. Бюджет Барнаула прошел первое чтение "со скрипом" 9
15:19
Турчак: "Единую Россию" в Сибири никто не сможет победить, если договариваться 11
15:06
Догоним и перегоним: Подмосковье надеется обойти Алтайский край по производству сыра 4
14:53
В Барнауле откроют бюст знаменитому алтайскому гребцу Константину Костенко 2
14:39
На Алтае женщина повелась на уловку лжесотрудника банка и перевела крупную сумму 2
14:23
Гигантский рекламный щит обрушило ветром в Барнауле 7
14:07
Алтайские дети-диабетики для установки специальных помп ездят в Москву 3

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.