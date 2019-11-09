Чубайс назвал жителей СССР идиотами и лентяями

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс осудил большое количество жителей Советского союза, особенно подверженных пропаганде. Об этом он рассказал в документальном фильме Алексея Пивоварова "Гибель империи".

"Вся страна, за исключением нескольких сотен тысяч идиотов, понимала, что все выстроено на лжи. От начала и до конца. Включая эту утреннюю зорьку для пионеров. Когда слышишь бодрым голосом: "Дети, собирайтесь в школу, сегодня у вас будет утренний субботник!" Какой субботник? Приходишь на работу, а у тебя занятия по марксизму и ленинизму", — сказал Чубайс.

По его словам, каждый день начинался с вранья, сказанного омерзительным голосом советских дикторов: "Которые радуют наших телезрителей новыми трудовыми успехами. А после этого заходишь в магазин и видишь там гнилую капусту, а вечером включаешь новую программу "Время". Эта глубина вранья была такой... это дети понимали... это понимали все".

Также он подчеркнул, что советские граждане были лентяями. Отношение их к труду он описали следующими словами: "Пускай работает железная пила, не для работы меня мама родила".

Чубайс уверен, что все проблемы Союза начались с крестьянства и руководства СССР. "В моей жизни ничего омерзительнее, чем поздняя советская власть, не случалось", — заключил глава "Роснано".