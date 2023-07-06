45 российских военнослужащих вернули из плена
Все освобожденные солдаты получат необходимую медицинскую помощь, а также поддержку со стороны психологов
06 июля 2023, 20:39, ИА Амител
Фото: unsplash.com
России удалось вернуть 45 военнослужащих из плена. Об этом сообщает Минобороны в официальном Telegram-канале.
Все освобожденные солдаты получат необходимую медицинскую помощь, а также поддержку со стороны психологов. В ближайшее время их отправят в медицинские учреждения Минобороны для лечения и реабилитации.
Отметим, что факт обмена подтвердила и украинская сторона. По словам главы офиса украинского президента Андрея Ермака, в страну вернулись 45 украинских солдат.
Комментарии 0