45 российских военнослужащих вернули из плена

Все освобожденные солдаты получат необходимую медицинскую помощь, а также поддержку со стороны психологов

06 июля 2023, 20:39, ИА Амител

Фото: unsplash.com

России удалось вернуть 45 военнослужащих из плена. Об этом сообщает Минобороны в официальном Telegram-канале.

Все освобожденные солдаты получат необходимую медицинскую помощь, а также поддержку со стороны психологов. В ближайшее время их отправят в медицинские учреждения Минобороны для лечения и реабилитации.

Отметим, что факт обмена подтвердила и украинская сторона. По словам главы офиса украинского президента Андрея Ермака, в страну вернулись 45 украинских солдат.