Компания Евгения Ракшина может купить здание Минэкономразвития в Москве

Компания "Первый", владельцем которой является Евгений Ракшин, называется в числе претендентов, которые могут купить в Москве бывшее здание Минэкономразвития за 2,7 млрд рублей. Об этом пишут "Ведомости".

На продажу выставлены пять зданий Минэкономразвития общей площадью 29,4 тыс. кв. метров на на 1-й Тверской-Ямской и 1-й Брестской улицах. Объекты выставили на торги после того, как министерство в марте 2019 года переехало в "Москва-Сити".

Минэкономразвития стало первым федеральным министерством, объекты которого выставили на торги.

На участие в торгах подано шесть заявок, следует из протокола аукциона, опубликованного на сайте "Сбербанк АСТ". Две из них – "Автотор холдинг" и "А-инвестментс групп" – связаны с калининградским автосборочным холдингом "Автотор" Владимира Щербакова. Еще две – "Межрегионразвитие" и "17-й таксомоторный парк" – принадлежат департаменту имущества Москвы. Два оставшихся претендента – ООО "Первый" и ООО "Взлет".

"Первый" принадлежаит Евгению Ракшину, сыну основателя сети "Мария-Ра" Александра Ракшина. "Взлет" — актив жены и сына экс-владельца ритейлера "Седьмой континент" и экс-губернатора Тульской области Владимира Груздева.

Исходя из количества участников, цена за здания Минэкономразвития может вырасти до 4,4–5,8 млрд рублей, считает партнер Colliers International Станислав Бибик, пишут "Ведомости". С ним не согласен управляющий партнер ILM Андрей Лукашев, он считает, что объекты потребуют серьезных дополнительных инвестиций на реконструкцию, и поэтому цена вряд ли сильно вырастет.

По его словам, эффективней всего продолжить использовать эти здания как офисы. Бибик с этим согласен, но считает, что их можно также перестроить в апарткомплексы или гостиницы.

Продажей комплекса занимается госкомпания Дом.РФ (бывшее Агентство ипотечного жилищного кредитования). Аукцион пройдет 11 ноября.

Напомним, что в декабре 2018 года стало известно, что компания "Первый" приобрела в Москве здание центрального телеграфа в 700 метра от Кремля. Сделка обошлась в 2 млрд рублей.