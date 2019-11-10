Гибель красноярского актера во время обгона на трассе попала на видео

В Красноярском крае погиб актер драматического театра города Минусинска Виктор Бубенков. Момент ДТП попал на видео, заснятое регистратором в автомобиле артиста. На кадрах видно, что водитель на повороте выезжает на встречную полосу, а после вылетает в кювет и врезается в дерево.

"В нарушение требований дорожного знака "Обгон запрещен" и сплошной линии разметки он выехал на встречку", — говорится в подписи под видео.

По данным местных СМИ, 64-летний актер на протяжении 20 лет работал директором театра в Нижнем Тагиле, а в последнее время выходил на сцену в Минусинске.