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Автобус сгорел в Барнауле прямо на остановке

, ИА "Амител"
Предварительная причина возгорания - замыкание проводки

В Барнауле в поселке Восточный загорелся маршрутный автобус №2, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22". Автобус выгорел почти полностью. Предварительная причина возгорания — замыкание проводки.

Как сообщают очевидцы, люди успели эвакуироваться из общественного транспорта.

 

Автобус выгорел почти полностью / Фото: vk.com/barneos22 vk.com/incident22

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

10.11.2019 17:47
- гость -

когда то я жил рядом с нынешней лентой..

10.11.2019 17:58
- гость -

А состояние проводки кто должен проверять? У меня есть аккумулятор на 4.8в,
разогревает до красна любой тонкий провод.

10.11.2019 18:26
- гость -

Надо чтобы больше автобусов сгорело (без жертв), что бы в городе вообще не осталось общественного транспорта.
Тогда обязательно найдутся деньги на восстановление системы транспорта.
А так - работает как-нибудь, ну и пусть работает.

10.11.2019 18:46
АБОРИГЕН

Это всё что нужно знать о состоянии общественного транспорта в г. Барнауле.

10.11.2019 18:57
- гость -

10.11.2019 18:46
АБОРИГЕН

Задрал уже со своими глупыми обобщениями. Как будто больше нигде автобусы не горят.

10.11.2019 19:00
Абориген

До чего Путин страну довёл и транспорт города Барнаула в частности (

10.11.2019 19:23
гость

Есть очень позитивная идея! Пусть ВСЕ правительство края и Барнаула, ездит на работу в ощественном транспорте по графику раз в неделю!!! С понедельника надо начать.

10.11.2019 19:24
гость

Есть очень позитивная идея! Пусть ВСЕ правительство края и Барнаула, ездит на работу в ощественном транспорте по графику раз в неделю!!! С понедельника надо начать.

10.11.2019 19:43
гость

А почему раз в неделю? пусть ездят ежедневно на автобусах-маршрутках.
А 2ка - это вообще ужасный маршрут. Ни разу не попадала в приличный автобус: все старые, воняет отработанными моторными маслами, бензином.

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