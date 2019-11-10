Автобус сгорел в Барнауле прямо на остановке

В Барнауле в поселке Восточный загорелся маршрутный автобус №2, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22". Автобус выгорел почти полностью. Предварительная причина возгорания — замыкание проводки.
Как сообщают очевидцы, люди успели эвакуироваться из общественного транспорта.
Автобус выгорел почти полностью / Фото: vk.com/barneos22 vk.com/incident22
Комментарии
когда то я жил рядом с нынешней лентой..
А состояние проводки кто должен проверять? У меня есть аккумулятор на 4.8в,
разогревает до красна любой тонкий провод.
Надо чтобы больше автобусов сгорело (без жертв), что бы в городе вообще не осталось общественного транспорта.
Тогда обязательно найдутся деньги на восстановление системы транспорта.
А так - работает как-нибудь, ну и пусть работает.
Это всё что нужно знать о состоянии общественного транспорта в г. Барнауле.
10.11.2019 18:46
АБОРИГЕН
Задрал уже со своими глупыми обобщениями. Как будто больше нигде автобусы не горят.
До чего Путин страну довёл и транспорт города Барнаула в частности (
Есть очень позитивная идея! Пусть ВСЕ правительство края и Барнаула, ездит на работу в ощественном транспорте по графику раз в неделю!!! С понедельника надо начать.
Есть очень позитивная идея! Пусть ВСЕ правительство края и Барнаула, ездит на работу в ощественном транспорте по графику раз в неделю!!! С понедельника надо начать.
А почему раз в неделю? пусть ездят ежедневно на автобусах-маршрутках.
А 2ка - это вообще ужасный маршрут. Ни разу не попадала в приличный автобус: все старые, воняет отработанными моторными маслами, бензином.