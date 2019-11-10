Автобус сгорел в Барнауле прямо на остановке

В Барнауле в поселке Восточный загорелся маршрутный автобус №2, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22". Автобус выгорел почти полностью. Предварительная причина возгорания — замыкание проводки.

Как сообщают очевидцы, люди успели эвакуироваться из общественного транспорта.

Автобус выгорел почти полностью / Фото: vk.com/barneos22 vk.com/incident22