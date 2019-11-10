В Алтайский край на зимовку прилетели лебеди

В алтайский заказник "Лебединый" на зимовку прилетели лебеди, рассказал в своем Facebook основатель и руководитель клуба исследователей природы Алтая AltaiNature Алексей Эбель.

"К 16 часам я насчитал уже 70 особей и сбился, а семьи и небольшие группы все прибывали и прибывали", – пишет Эбель в воскресенье, 10 ноября.

Он также рассказал, что накануне поездки в "Лебединый" егерь заказника Владимир Никулинский его немало расстроил, когда сообщил, что на озере пока пусто: "Но, видно, кликуны откуда-то прознали, что я приеду".

"Вот еще что увидел, но покажу попозже: на озере тусит лебедь с шейным кольцом и передатчиком на спине, одна семья привела сразу семерых сеголеток (это рекорд), есть один сеголеток малого лебедя, есть пара шипунов (но пока не на озере), на территории держатся два белохвоста (взрослый и сеголеток). Такие вот новости", – добавил Эбель.

Ранее сообщалось, что праздник "Алтайская зимовка" в 2019 году ориентировочно начнется 30 ноября или 1 декабря. Мероприятие, которое в том числе проходит и на территории заказника, посвящено прилету лебедей на зимовку. В 2018 году все тематические площадки посетили 16,5 тыс. туристов.

Государственный природный комплексный заказник "Лебединый" функционирует с 1973 года. Его площадь – 38,2 тыс. га. Кроме луговых, лесных, болотных угодий в заказник входят 96 км реки Катунь и около 70 островов. В "Лебедином" сохранены естественные места зимовки лебедей и других птиц. В последние годы в водоемах заказника зимует порядка 700 лебедей. Кроме них на озерах останавливается более двух тысяч диких уток. Центром заказника считается удивительное место – незамерзающее озеро Светлое (Лебединое). Прилет лебедей отмечается как яркий праздник и открытие в регионе зимнего туристического сезона. Ежегодно в декабре проходит фестиваль "Алтайская зимовка". Увидеть грациозных птиц можно с ноября по март-апрель. Затем лебеди улетают в Салехардскую тундру, а когда северные озера замерзают – возвращаются в Алтайский край с окрепшим молодым потомством.