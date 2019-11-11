В Санкт-Петербурге таксист изнасиловал девушку на инвалидной коляске

В Красносельском районе Санкт-Петербурга водитель такси изнасиловал пассажирку на инвалидной коляске и потребовал с нее денег, пишет "Фонтанка".
28-летняя горожанка обратилась в полицию и рассказала, что около часа ночи она вызвала такси, но ехать передумала. Настойчивый водитель усадил клиентку в машину, а коляску, на которой передвигается девушка, убрал в багажник.
В салоне автомобиля таксист якобы потребовал и получил от пассажирки интимную близость. Затем он отобрал у жертвы 900 рублей, проводил ее до квартиры и выбил из родственницы девушки еще 4100 рублей.
Полицейским удалось задержать подозреваемого. Им оказался 25-летний приезжий из Узбекистана.
Комментарии
Извращенец, ...
Ничуть не удивлён происхождением "таксиста". Покуда правители наши не введут визы с этими халифатами, так и будет продолжаться каждый день.
отобрал у жертвы 900 рублей, проводил ее до квартиры и выбил из родственницы девушки еще 4100 рублей
В Москве такси пятерку стоит?
Ни разу не слышал, чтобы в Ташкенте таксист русский подобные вещи вытворял. Вот вам и терпимость и последующие истерик-вопли всех этих диаспор-общин.
но ехать передумала
Так, а за что тогда 5 тысяч отдала? Или он ее насильно отвез?
Что то попахивает
Как интересно он ее усадил в машину, без инвалидного кресла? это не 2 секунды, и она не могла кричать? Ни кто не слышал? Нуну.....
И как выбиваал 4100 с родственников? насильно? шантаж? Оружие?
11.11.2019 16:23
гость
Попробуйте перечитать новость.
Про Украину, про мигрантов европейских - наше ТВ не замолкает, а чтобы ввести визы для наших "братьев" здесь воли вождя нет...
Кто работать будет
Коляска то как двоих выдержала? Титановая?