Более 40% жителей Алтайского края сделали прививки от гриппа

В Алтайском крае от гриппа уже сделали прививки 40% жителей региона. Всего до конца года планируют привить 51,5% населения, а это 1,25 млн человек, сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора.
"Вакцинация – самый доступный и надежный способ профилактики гриппа, ее эффективность высока при своевременном проведении", – отмечают специалисты.
Есть категории людей, для которых прививки в медицинских организациях края бесплатны. Так, вакцинация обязательна для детей с шести месяцев, работников медицинских и образовательных организаций, работников транспорта и коммунальной сферы, беременных, людей старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями, проживающих в домах престарелых и призывников.
Остальные могут самостоятельно оплатить прививку или же сделать это за счет работодателя.
С 28 октября по 3 ноября 2019 года в регионе зарегистрировано 12 тысяч случаев заболевания ОРВИ, что на 17,7% ниже эпидемического порога. Среди заболевших 75% – дети до 14 лет. Случаев заболевания гриппом на территории края не зарегистрировано.
Комментарии
Грипп — острое инфекционное заболевание дыхательных путей, вызываемое вирусом гриппа. Входит в группу острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ).
ОРВИ есть, а гриппа нет! Вранье, очередное.
11.11.2019 18:32
- гость -
Грипп вызывается определенными видами вирусов, в отличие от остальных ОРВИ.
11.11.2019 18:44
- гость -
А в больницах у нас делают анализы, и определяют вид вируса?
Бутину вакцинируют?