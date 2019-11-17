Накрывает: почему смог от печек окутывает Барнаул и какую это несет опасность

С наступлением морозов большую часть Барнаула утром и вечером вновь затягивает смогом, особенно в безветренную погоду: частный сектор топит печки. Amic.ru разбирался, почему печной смог висит над Барнаулом, а дым от ТЭЦ рассеивается, какие вредные вещества зашкаливают и можно ли как-то улучшить ситуацию.

В Барнауле, по данным мэрии, около 5,3 тыс. домов с печным отоплением, включая старые здания на несколько квартир. При расчете, что на отопительный сезон каждому нужно в среднем около 5 тонн топлива, получается, что совокупно они сжигают порядка 26,5 тыс. тонн. Скорее всего, даже больше, как раз потому, что некоторые дома – многоквартирные.

Для сравнения: на ТЭЦ-2, где тоже используют каменный уголь, его за месяц сжигают в пять раз больше, чем весь частный сектор за сезон. Скажем, в декабре прошлого года, когда топили лучше всего, ТЭЦ-2 сожгла почти 140 тыс. тонн угля. При этом смог от ТЭЦ визуально не накрывает город так, как дым от частного сектора.

1. Почему вокруг частных домов с печным отоплением образуется гораздо больший смог, чем от ТЭЦ?

В Сибирской генерирующей компании (СГК) amic.ru объяснили, что концентрация вредных веществ в нижнем атмосферном слое, то есть ближе к земле, зависит от нескольких факторов: высоты трубы, откуда идет дым, скоростью выброса газов, скоростью ветра.

У всех ТЭЦ высокие трубы, и дым попадает сразу в верхний – подвижный – слой атмосферы. Кроме того, у них стоят системы удаления газов, которые придают большую скорость выхода дыма. Поэтому вниз от них идет не так много загрязняющих веществ. В обычных частных домах ситуация совсем другая: трубы невысокие, воздух у земли мало подвижен, соответственно, все газы остаются вокруг домов.

2. Какой дым вреднее – от ТЭЦ или от печей?

Состав загрязняющих веществ от одного и того же топлива одинаковый, и от способа сжигания не зависит. Но у ТЭЦ есть газо- и пылеочистные установки, поэтому содержание этих веществ на единицу выброса у станций и печей разное. У ТЭЦ они меньше.

Но и выбрасывает станция значительно больше. Предприятия теплоэнергетики названы в числе основных источников загрязнения воздуха в докладе о состоянии окружающей среды в Барнауле за 2018 год наряду с заводами машиностроительной, нефтехимической и пищевой отраслей, а также автотранспортом.

3. Почему над деревнями дым рассеивается, а в Барнауле нет?

Ранее в Минприроды края amic.ru рассказывали, что большое влияние на загрязненность оказывает еще и рельеф местности, на которой расположен город. Две трети Барнаула находится на склоне Приобского плато. Кроме того, по территории города протекают три реки: Пивоварка, Барнаулка и Обь. Долины этих рек являются естественными понижениями в рельефе.

Также на юге и юго-западе территории находится возвышенная часть – "эоловая гряда". Все эти факторы приводят к тому, что в низине происходит накопление вредных веществ.

Кстати, очень похожие условия и в Бийске, в котором зачастую вместе с Барнаулом зимой объявляется штормовое предупреждение в связи с загрязнением воздуха.

4. Растет загрязнение воздуха в Барнауле или падает?

В столице края воздух становится все грязнее, говорится в докладе о состоянии окружающей среды. "В текущем году наблюдается тенденция стремительного роста выбросов загрязняющих веществ", – сказано в документе.

В отопительный период значительно возрастает содержание в атмосфере диоксида азота, сажи и бензопирена. В феврале и декабре 2018 года, когда было морозно и безветренно, средняя за месяц концентрация диоксида азота составляла 1,3-2,1 предельно допустимой концентрации (ПДК).

С бензопиреном ситуация еще хуже. Это вещество – продукт любого горения. Поэтому его содержание растет в отопительный период. Зимой его средняя за месяц концентрация по городу составляла 13,3-24,1 ПДК (!). Хуже всего ситуация была в Центральном районе, где низменность и много частного сектора, здесь показатели доходили до 52,2 ПДК. Это уровень экстремально высокого загрязнения.

Также зимой возрастает содержание сажи в воздухе. Наибольшие концентрации фиксировались в Центральном (2 ПДК) и Октябрьском (1,9 ПДК) районах. Самый чистый район – Ленинский.

5. Можно ли снизить вредные выбросы от печного отопления?

Эксперты говорят, что возможности есть, но все они связаны с серьезными затратами.

Перестройка системы отопления самого дома, что может снизить расход топлива.

Использование топлива с низкой зольностью, что уменьшает количество выбросов.

Переход на более экологичный газ.

Утепление самого дома, чтобы снизить потери тепла и, соответственно, сжигать меньше угля.

6. Чем опасен смог?

Смог очень токсичен. Больше всего страдает легочная система человека, поскольку все вредные вещества первым делом попадают в нее. Людям с хроническими заболеваниями дыхательной системы приходится сложнее всего. Однако смог плохо влияет на организм человека в целом. От нехватки кислорода страдают также мозг, печень, почки. Обилие оксидантов стимулирует онкопроцессы.

7. Как спасаться от смога?

Рецепты здесь универсальны: по возможности на улице носить маски, реже бывать на открытом воздухе, не открывать окна, больше пить, чаще умываться, а дома – проводить влажную уборку.

В Алтайском крае печное отопление используют примерно в 430 тыс. хозяйств, сообщал Сергей Серов, глава аграрного комитета краевого парламента на одном из круглых столов. Если исходить из тех же расчетов, то на сезон им нужно около 2 млн тонн угля.