Барнаул встал в рекордных 10-балльных пробках

В Барнауле во вторник вечером, 12 ноября, наблюдаются серьезные пробки — 10 баллов, согласно данным сервиса "Яндекс. Пробки". Такого в городе не было давно.

Серьезные заторы наблюдаются на проспекте Строителей — от Павловского тракта до площади Октября. На проспекте Красноармейский — от площади Октября до улицы Папанинцев, на проспекте Ленина — от площади Октября до улицы Партизанской, на проспекте Социалистический — от Строителей до улицы Молодежной.

Также пробки наблюдаются на улицах Челюскинцев, Молодежной, Гоголя, Ядринцева, Попова, Малахова, шоссе Ленточный бор и нескольких участках Павловского тракта.

12 ноября в Барнауле выпал снег, на дорогах образовались ледяные корки и небольшие сугробы. По данным пресс-службы мэрии, уже начала работать снегоуборочная техника.