Барнаул встал в рекордных 10-балльных пробках

В Барнауле во вторник вечером, 12 ноября, наблюдаются серьезные пробки — 10 баллов, согласно данным сервиса "Яндекс. Пробки". Такого в городе не было давно.
Серьезные заторы наблюдаются на проспекте Строителей — от Павловского тракта до площади Октября. На проспекте Красноармейский — от площади Октября до улицы Папанинцев, на проспекте Ленина — от площади Октября до улицы Партизанской, на проспекте Социалистический — от Строителей до улицы Молодежной.
Также пробки наблюдаются на улицах Челюскинцев, Молодежной, Гоголя, Ядринцева, Попова, Малахова, шоссе Ленточный бор и нескольких участках Павловского тракта.
12 ноября в Барнауле выпал снег, на дорогах образовались ледяные корки и небольшие сугробы. По данным пресс-службы мэрии, уже начала работать снегоуборочная техника.
Комментарии
Ну так понятно. Сегодня неожиданно для всех пришла зима.
но виноват будет медведев а не те, которые шиповку жалели до последнего
а виноват будет медведев, а не те, кто шиповку до последнего жалел
А Медведев тоже в пробках стоять будет? Почему пробки не расчистили к его приезду?
Такого в городе не было давно - ровно с прошлой зимы)))
30% едут 20км. в час. Снега 5 см. Из за тормозов и пробки. Любители летней резины.