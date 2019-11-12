Водитель на парковке в Барнауле протаранил несколько авто и насмерть сбил женщину

На парковке в Барнауле сбили женщину / Фото: vk.com/incident22

В Барнауле на парковке возле магазина "Новэкс" водитель протаранил несколько автомобилей и сбил пешехода, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул".

Отмечается, что пострадавшая скончалась на месте. ДТП произошло возле здания № 62 по улице Малахова.

"Он протаранил 4-5 машин, и бедную женщину протащил на капоте", — сообщают местные жители. "Все на глазах произошло. Меня муж успел оттащить. Женщину жалко очень", — рассказала подписчица паблика.

По словам нескольких очевидцев, водитель вел себя очень странно. "Да он невменяемый был. Я видела, что он валялся около своей машины. Потом встал и как будто все нормально и ничего не произошло", — пишет одна из них. Предполагается, что, возможно, такое поведение было вызвано шоковым состоянием после ДТП.

Напомним, в последние дни в Барнауле на дорогах сильный гололед. Между тем, как сообщают жители города, некоторые автолюбители продолжают ездить на летней резине.