Путин подписал закон о сокращении рабочего дня для женщин в селах

Владимир Путин подписал документ, который предусматривает сокращение рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности, сообщает РИА "Новости".
Закон гарантирует россиянкам, проживающим в сельской местности, сокращенную рабочую неделю, продолжительность которой составит не более 36 часов. При этом отмечается, что оплата труда останется прежней, как за 40-часовую рабочую неделю.
На работах, где рабочий день разделен на части, оплата труда будет установлена в повышенном размере, которая не может быть снижена по сравнению с размером оплаты труда, установленным на день вступления закона в силу.
Комментарии
Тут сложно что-то выковырять из носа.. и фотография более-менее приличная
Уничтожили деревни...Заговорили о льготах...Лицемеры.
Уход за животными необходим в течении всего дня.
Это как так? Да и при СССР рабочий день сельских женщин был меньше! Выходит сначала отменили, а теперь ввели благодетели...
очередной развод, видимость заботы, теперь будут трубить и восхвалять - вот же молодец
С 63 до 60 часов в неделю
Животные прониклись указом президента, стали быстрее кушать, меньше какать и больше спать, чтобы сократить рабочий день женщин.
Однако, здравствуйте! А мне лично приятно, что правительство в частности Владимир В., обращает внимание на сельчан, и очень хочется, этого внимания больше, для наведения изумительного порядка. Пускай его команда заглянет в самые отдаленные уголки нашей ОГРОМНОЙ РОССИИ для того, чтобы все принятые законопроекты были доведены под роспись каждого сельского жителя!
Ты смотри-ка, наковыряли всё-таки.. профессионалы! )
Да и при СССР рабочий день сельских женщин был меньше!
То-то они и ночевали тогда в полях. Наверное природу так сильно любили.
так и было же, разве нет? причем недавно новость была, что решили отменить, а теперь П опять герой