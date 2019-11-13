Путин подписал закон о сокращении рабочего дня для женщин в селах

Владимир Путин подписал документ, который предусматривает сокращение рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности, сообщает РИА "Новости".

Закон гарантирует россиянкам, проживающим в сельской местности, сокращенную рабочую неделю, продолжительность которой составит не более 36 часов. При этом отмечается, что оплата труда останется прежней, как за 40-часовую рабочую неделю.

На работах, где рабочий день разделен на части, оплата труда будет установлена в повышенном размере, которая не может быть снижена по сравнению с размером оплаты труда, установленным на день вступления закона в силу.