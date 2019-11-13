На Сибирь надвигаются аномальные морозы

Из Арктики в центральную Сибирь направляется арктический антициклон, который принесет аномально холодную погоду. Об этом "Российской газете" рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

14 ноября основное похолодание придется на юг Западной Сибири. В Новосибирской, Кемеровской и Томской областях прогнозируют снег, метель. На юге Алтайского края ожидается почти штормовой ветер, а на севере Республики Алтай — сильный снег. От Омска до предгорий Алтая ночью местами температура понизится до -30 градусов и ниже, а днем будет -8...-15 градусов.

В Свердловской области и на юге Тюменской области ночью температура опустится до -25 и днем -8...-13 градусов. На севере Иркутской области ночью прогнозируют до -40 градусов, днем -9...-14 градусов.

В Алтайском крае 14 ноября синоптики прогнозируют -11...-16 с похолоданием в течение дня, а в ночь на 15 ноября столбики термометра покажут -17...-22, местами до -27 градусов, согласно прогнозу регионального ЦГМС.