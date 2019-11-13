Два человека погибли при пожаре в частном доме в алтайском селе

Ночью, 13 ноября, в селе Заводском Троицкого района загорелся частный дом. В пожаре погибли два человека, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Сообщение о возгорании в пожарную охрану поступило в 2:51. На момент прибытия подразделений открытым огнем горела крыша, стены деревянного дома. Вероятно, возгорание обнаружили соседи, однако далеко не сразу: к приезду пожарных огонь быстро распространился по деревянным конструкциям.

Два пенсионера, которые проживали в этом доме, получили травмы, несовместимые с жизнью. "Люди находились в доме на момент возгорания и, скорее всего, не заметили вовремя дым и огонь", – отметили в пресс-службе главка МЧС.

По предварительным данным, пожар произошел из-за неисправности или неправильной эксплуатации печи.

Дом тушили восемь человек личного состава МЧС и пять единиц техники. Площадь пожара составила около 80 кв. м. Ликвидировать возгорание удалось в 3:32.