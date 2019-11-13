Было ужасно – стало плохо. Пробки в Барнауле снизились с 10 до 7 баллов

Утренние десятибалльные пробки в Барнауле плавно перетекли в дневные семибалльные. Непогода вносит свои коррективы в дорожное движение.

Медленнее всего автомобили передвигаются по улице Попова. По информации барнаульцев, из-за аварии на пересечении Попова и Власихинской пробка собралась до Силикатного. Кроме того, сильно затруднено движение на перекрестке Попова – Балтийская.

Сообщается, что сотрудники полиции не пускают грузовики с Булыгина на объездную. Тяжелый транспорт не может подняться в горку и блокирует движение. Патрули ДПС стоят на протяжении всей дороги.

Пробка на Павловском тракте растянулась от Малахова до Фурманова. Практически полностью остановилось движение на улице Советской Армии (от пр. Коммунаров до Строителей). Такая же ситуация на улице Челюскинцев. Здесь затор начинается от улицы Шевченко.

В ГИБДД рассказали, что на очистку дорог в городе вышло 94 единицы снегоуборочной техники. На проблемных участках сотрудники ДПС вручную регулируют движение транспорта.

Барнаульская ГИБДД обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой быть предельно внимательными и взаимно вежливыми. С пониманием отнестись к объективно возникшей ситуации.