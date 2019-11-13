Руководство ростовского ФСИН задержали по подозрению в разглашении гостайны

Начальник Главного управления ФСИН по Ростовской области Муслим Даххаев и его заместители задержаны сотрудниками ФСБ, сообщает ТАСС.

Даххаеву инкриминируется разглашение сведений, составляющих государственную тайну. Заместитель директора ведомства Валерий Максименко предположил, что задержанным будут предъявлены обвинения по статьям, связанным с коррупцией.

Для допроса задержанных к следователю доставили утром 13 ноября.

"Сейчас ведутся следственные действия, по итогам которых будет приниматься решение и о задержании, и о предъявлении обвинения, и об аресте", — пояснил Максименко. Сколько именно заместителей задержано вместе с главой управления, он не уточнил.