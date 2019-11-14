Барнаульские энергетики составили антирейтинг управляющих организаций

Специалисты теплосбытового подразделения Сибирской генерирующей компании составили рейтинг и антирейтинг управляющих организаций в Барнауле, сообщили в СГК.

Основой рейтинга стали показатели собираемости платежей за тепло и горячую воду за первые десять месяцев 2019 года. Общий долг барнаульцев перед ресурсовиками за тепло и горячее водоснабжение на сегодняшний день составляет более 1,7 млрд. рублей.

Процент собираемости показывает, сколько средств от общего начисления за потребленные ресурсы по теплу и горячей воде за конкретный период перечислено управляющими организациями ресурсовикам. Он может быть более 100%. Превышение 100% порога обычно возникает при активизации управляющей организацией работы с должниками.

Большая часть управляющих организаций вовремя оплачивают счета за полученные тепло и горячую воду. Самый высокий процент собираемости у УК "Венета" — 107,0%. Также в число лидеров вошли: "Фирма ПЖЭТ-2", "Южком-Сервис", МУП "ЖЭУ № 30", "ЖЭК "Петровское" и "ДЕЗ-2 Ленинского района". Эти компании обслуживают 443 многоквартирных дома, а их жители могут быть спокойны — ваши оплаты за услуги отопления и горячего водоснабжения доходят до ресурсовиков в полном объеме и без задержек.

В число аутсайдеров вошли компании с процентом собираемости от 72,9% до 87,7%. Это УК "Трест", "ЕТРО", "Столица", "Проспект", "Индустриальная" и Управляющая жилищная компания "Лесной". Всего на их обслуживании находится 130 многоквартирных домов, а суммарный долг превышает 51,3 млн рублей.

Но злостными неплательщиками бывают не только крупные компании. Например, у ТСЖ "Успех" при собираемости в 92,3% долг перед энергетикам числится с декабря 2018 года по сегодняшний день и составляет более 6,9 млн рублей. Хотя в управлении товарищества всего две дома.

Когда не срабатывают профилактические методы по борьбе с задолженностями — уведомления и предупреждения, судебные разбирательства, энергетикам приходится идти на вынужденные меры к крайне недобросовестным компаниям. Так, 30 сентября 2019 года Арбитражным судом Алтайского края принято заявление о признании УК "Индустриальная" банкротом.