Армен Джигарханян доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии

Актер Армен Джигарханян экстренно госпитализирован в одну из московских больниц, сообщает Telegram-канал Mash.

Утверждается, что артист находится в крайне тяжелом состоянии и что сейчас он в реанимации.

"Обострились хронические заболевания на фоне затяжной пневмонии. Сейчас он находится под постоянным наблюдением врачей", — говорится в сообщении.

Напомним, в августе 2019 года Джигарханяна госпитализировали из-за обострения диабета. В январе 2018 года актера увезли в больницу с гипертоническим кризом.

Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года. Играл в фильмах "Мамука", "Ревизор", "Королева Марго", "Шырли-мырли", "Бесы" и другие.