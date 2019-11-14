Росстат сообщил, на сколько выросло количество пенсионеров в России

Число пенсионеров в России по состоянию на 1 января 2019 года составило 46,48 млн человек — это на 9,7% выше, чем в 2012 году, говорится в данных Росстата.

Выяснилось, что на 1 января 2019 года на 1000 человек населения приходилось 316,7 пенсионеров. В Минтруде, комментируя RNS такие числа, отметили, что это следствие успешной политики государства. "Меры, принятые в рамках долгосрочной демографической программы на 2007-2025 годы, оказали положительное влияние на изменение ситуации с продолжительностью жизни", — подчеркнули в ведомстве.

В министерстве добавили, что это также связано с улучшением условий и характера труда. Технологические изменения, направленные на уменьшение тяжелых и вредных условий труда, произошли практически во всех отраслях экономики".

По данным ВНИИ труда Минтруда, существенно сократился ручной труд, сократилось количество рабочего времени по году, увеличено количество выходных дней и дней отпуска. Кроме того, в последнее время на пенсию уходит более многочисленное послевоенное поколение.

Согласно данным Росстата, в период с 2012 по 2018 год на 20,5% — до 2,137 млн человек — снизилось число получающих пенсию по инвалидности. В Минтруде отметили, что это связано с тем, что по закону территориальные органы ПФР производят в беззаявительном порядке перевод получателей с пенсии по инвалидности на пенсию по старости (либо социальную пенсию) с момента достижения общеустановленного пенсионного возраста при наличии условий для назначения соответствующего вида пенсии.