Единственный муниципальный перевозчик Рубцовска стал банкротом

Рубцовское автотранспортное предприятие признано банкротом. Это был единственный муниципальный перевозчик. Без работы останется 150 человек, сообщают "Вести Алтай". В администрации города не удалось оперативно получить комментарий на этот вопрос.

Конкурсный управляющий провел экономический анализ работы предприятия и установил, что ПАТП больше не платежеспособен. После ликвидации предприятия с 71-летней историей без работы останется 150 сотрудников. ПАТП обслуживал маршруты в западной части Рубцовска – это частный сектор.

"Мы остаемся невостребованными на рынке пассажирских перевозок. Пострадают жители города, которые ежедневно пользуются услугами транспорта нашего предприятия", – прокомментировал директор Алексей Ворошилов.

Иск о банкротстве появился после накопления задолженности в 18 млн рублей перед налоговой службой. Ранее рубцовскому изданию "Местное время", он рассказывал, что предприятие пыталось заключить мировое соглашение с налоговым органом.

"Составили график погашения задолженности в течение трех лет и смогли бы его выполнить. Но в ФНС нам этот график не согласовали, а предложили свой, рассчитанный на год. Для предприятия в сложившейся экономической ситуации это просто нереально", – сообщил Ворошилов.